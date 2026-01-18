Tầm nhìn dài hạn khi khởi nghiệp

Nếu muốn khởi nghiệp, hãy chọn lĩnh vực mà bạn thấy am hiểu. Điều này rất quan trọng để chúng ta vững bước trên con đường phía trước. Bởi vì khởi nghiệp cần tầm nhìn dài hạn.

Khởi nghiệp với lĩnh vực bản thân am hiểu giúp bạn dễ dàng xây dựng đội nhóm. Ảnh minh họa: C.F.

Một số ứng viên của tôi nhận ra rõ ràng rằng giá trị mà họ đóng góp là rất lớn. Do đó, họ dứt khoát lựa chọn ngành nghề liên quan đến lĩnh vực mà bản thân đã quen thuộc để khởi nghiệp, đa số các công ty của họ đang phát triển tốt.

Hãy nắm chắc từ khóa tôi đã viết ở trên, ngành nghề bản thân mình quen thuộc hoặc có liên quan. Vâng, đúng vậy. Chỉ có mấy chữ vậy thôi. Mỗi giây mỗi phút của việc khởi nghiệp đều là chiến đấu với rủi ro. Rủi ro của môi trường vĩ mô, rủi ro thiếu nguồn lực, niềm tin, về lỗ hổng tài trợ, rủi ro của việc thiếu nhân tài…, còn có các rủi ro không lường trước được.

Cảm giác quen thuộc với ngành nghề sẽ cho phép chúng ta có phản ứng nhanh nhạy khi đối mặt với các rủi ro khác nhau. Sử dụng linh cảm nghề nghiệp sẽ giúp chúng ta biến điều hiểm nguy thành an toàn, thậm chí biến tai họa thành cơ hội phát triển. Chính bản thân tôi cũng có trải nghiệm này.

Một lần, một người bạn giới thiệu cho tôi một khách hàng mới. Vị khách hàng này đề xuất một dự án rất hấp dẫn, hợp đồng đã soạn thảo xong, các điều khoản đều có lợi cho chúng tôi. Tuy nhiên, sau lần trao đổi trực tiếp đầu tiên với khách hàng, tôi nhận thấy dự án này không đáng tin cậy lắm vì dễ dàng có được lợi nhuận quá lớn nên quyết định từ bỏ việc hợp tác.

Không lâu sau, có nhiều điều tiếng tiêu cực về khách hàng này xuất hiện trên thị trường. Tôi lấy làm may mắn vì quyết định của mình là đúng đắn vào thời điểm đó.

Việc khởi nghiệp mà tôi đánh giá cao là làm một điều tuyệt vời, là quá trình một nhóm người tuyệt vời làm những điều tuyệt vời. Khởi nghiệp phải có sự chọn lọc, từ bỏ những điều vặt vãnh để dồn tâm sức cho mục đích lớn. Trước hết, khởi nghiệp không phải là làm những việc mưu cầu lợi ích thiển cận hay làm việc bất lương.

Quá trình lựa chọn khởi nghiệp của các nhóm khởi nghiệp mà tôi quen biết đều là sự tình cờ. Một cơ hội ngẫu nhiên có được để tìm hiểu thị trường, tài nguyên khan hiếm hoặc tài nguyên độc quyền do bạn bè cung cấp, hoặc sở thích riêng và cảm xúc của chính họ, phần nhiều là không có tính khả thi, không đủ tính chiến lược. Chúng ta phải tỉnh táo.

Vâng, bạn có thể phản bác tôi bắt đầu khởi nghiệp chỉ để cho vui, tôi có đủ khả năng chơi. Loại hình khởi nghiệp này, tôi không đưa ra nhiều bình luận. Bạn chỉ cần chịu trách nhiệm về kết quả của khởi nghiệp là được. Tôi nghiêm túc thảo luận việc khởi nghiệp với các doanh nhân khởi nghiệp có trách nhiệm với bản thân, với các cổ đông, với các nhà đầu tư, với nhân viên, với khách hàng và người dùng.