Tạm hoãn xuất cảnh GĐ Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An

Do nợ thuế quá hạn kéo dài, giám đốc Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An Trần Hồ Vinh bị tạm hoãn xuất cảnh.

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết vừa tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Hồ Vinh (SN 1968), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh. Do ông Vinh là giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An, có địa chỉ tại đường Chu Huy Mân, xã Hưng Hoà, TP Vinh (Nghệ An) là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trụ sở Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An và quyết định tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp này.

Việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vinh nhằm đảm bảo việc thu nộp đầy đủ thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

Được biết, Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An với ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, được cấp mã số thuế từ ngày 24/2/2006. Nguyên nhân việc nợ đọng thuế kéo dài của doanh nghiệp này là do kinh doanh thua lỗ.