Khởi tố nhóm đối tượng làm vàng kém chất lượng để đi cầm cố

4 nghi phạm mang vàng giả đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản của 5 cửa hàng vàng ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tối 13/12, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trên địa bàn huyện Mê Linh xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng dây chuyền vàng kém chất lượng để cầm cố tại các cửa hàng vàng bạc.

Nhóm nghi phạm bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC.

Nhiều chủ cửa hàng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra, xác minh được nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1988, ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), Trần Hoàng Long (SN 1985, ở Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bùi Huy Bình (SN 1995, ở Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai), Trần Quốc Toán (SN 1989, ở Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam).

Ngày 10/11, Công an huyện Mê Linh phối hợp Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại ngõ 249 Thạch Bàn, phát hiện 4 đối tượng tại đây. Công an huyện Mê Linh đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai mua dây chuyền vàng 9999, tại các cửa hàng vàng bạc rồi đem về chế tác ra sợi dây chuyền khác có hình thức giống với sợi dây chuyền đã mua. Chúng mang sợi dây chuyền đã mua lúc đầu cùng giấy tờ hóa đơn quay lại cửa hàng cầm cố để lấy lòng tin.

Vài ngày sau, các đối tượng quay lại chuộc sợi dây chuyền về và dùng sợi dây chuyền bằng vàng kém chất lượng quay lại cầm cố. Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, nhóm nghi phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt được tài sản của 5 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện Mê Linh.