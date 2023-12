Vụ đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm Hàng Giang: Khởi tố thêm 8 đối tượng

Vì cấp khống chứng chỉ sơ cấp nghề, GĐ Trung tâm dạy nghề Hàng Giang Đào Đức Hạnh bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Qua mở rộng điều tra, Công an Long An khởi tố thêm 8 người.

Ngày 13/12, thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An, cho biết liên quan đến vụ nhận hối lộ tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An), điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tiếp 8 đối tượng về hành vi “nhận hối lộ và đưa hối lộ”.

Ba đối tượng bị khởi tố về tội “nhận hối lộ” là: Phạm Xuân Hải (SN 1984), Hoàng Tiến Vũ (SN 1978) và Mai Hoài Tiên (SN1989). 5 đối tượng bị khởi tố về tội “đưa hối lộ” là: Trần Thanh Long (SN 1979, quê An Giang), Trần Thị Kim Cúc (SN 1985), Trần Thị Hồng Xuyến (SN 1988, cùng ngụ TP.HCM); Nguyễn Văn Hồ (SN 1970) và Trần Thanh Hiền (SN 1969, cùng quê Tiền Giang).

Đào Đức Hạnh và các đồng phạm bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, vào đầu tháng 3/2023, sau khi điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bắt tạm giam Đào Đức Hạnh (SN 1971, ngụ Nhà Bè, TP.HCM, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang) về tội “Nhận hối lộ”.

Trung tâm dạy nghề Hàng Giang thành lập năm 2014, được giao đào tạo sơ cấp nghề bậc 1,2,3 các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội, xét cấp chứng chỉ chuyên môn và bồi dưỡng thi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức.

Để được xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1, theo quy định, người học phải tham gia học tối thiểu 5 tín chỉ, chứng chỉ nghề bậc 3 người học phải tham gia học tối thiểu 25 tín chỉ.

Sau khi được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng và hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên, thì người học được dự thi để cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 mà không phải dự học chương trình tương ứng.

Lợi dụng quyền hạn là giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, từ năm 2019 đến đầu năm 2023, Đào Đức Hạnh không tổ chức chiêu sinh đào tạo nghề theo quy định mà nhận tiền từ các đối tượng trung gian rồi chỉ đạo cho Phạm Xuân Hải, Hoàng Tiến Vũ, Mai Hoài Tiên làm khống hồ sơ học, hồ sơ xét cấp chứng nhận sơ cấp nghề.

Những người mua chứng chỉ sơ cấp nghề này để làm hồ sơ xét cấp chứng chỉ chuyên môn thủy thủ, thợ máy, huấn luyện an toàn cơ bản và làm hồ sơ dự để được cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.

Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng này đã cấp khống hơn 3.000 chứng chỉ sơ cấp nghề các loại cho các cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với giá từ 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng/chứng chỉ.

Sau khi bắt Hạnh, Công an tỉnh Long An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, bắt và khởi tố 8 đối tượng. Công an tỉnh Long An đã làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, Phạm Xuân Hải được Hạnh phân công là Tổ trưởng tổ điều khiển phương tiện thủy nội địa. Vũ (anh vợ Hạnh) được Hạnh phân công làm Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm dạy nghề Hàng Giang. Tiên được Hạnh phân công làm Phó trưởng phòng Đào tạo Trung tâm dạy nghề Hàng Giang.

Theo chỉ đạo của Hạnh, Tiên cùng với Hải, Vũ lập hồ sơ xét cấp chứng chỉ thợ máy, thuỷ thủ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản. Cả 3 đối tượng này khai biết rõ Trung tâm dạy nghề Hàng Giang không thực hiện việc đào tạo nghề; biết rõ việc Hạnh nhận tiền để cấp chứng chỉ nghề cho người có nhu cầu.

Về các đối tượng đưa hối lộ, Công an tỉnh Long An đã tạm giam 2 đối tượng Thanh Long và Kim Cúc, cho tại ngoại Hồng Xuyến, Văn Hồ, Thanh Huyền. Thanh Long khai làm nghề buôn bán, đã móc nối đưa hối lộ cho Hạnh để được cấp khống 1.567 chứng chỉ sơ cấp nghề. Kim Cúc nguyên là giáo viên đã móc nối đưa hối lộ cho Hạnh để được cấp khống 525 chứng chỉ sơ cấp nghề. Riêng 3 đối tượng được cho tại ngoại đã đưa hối lộ cho Hạnh để được cấp 962 chứng chỉ sơ cấp nghề.