Tạm giữ người đàn ông trộm tài sản của vận động viên nước ngoài

Thấy vận động viên đoàn thể thao Malaysia để túi xách ở khu vực thi đấu môn bơi tại câu lạc bộ bơi Đà Nẵng, Dũng lấy trộm nhưng bị công an truy tìm, bắt giữ.

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Đình Dũng (41 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 4/6, các vận động viên bơi lội của đoàn thể thao học sinh Malaysia tham gia cuộc thi bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tổ chức tại câu lạc bộ bơi Đà Nẵng (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Trong lúc tham gia thi đấu, 2 vận động viên để 2 túi xách, bên trong chứa 2 điện thoại di động cùng một số tài sản tại khu vực chuẩn bị.

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại.

Khoảng 16h cùng ngày, Lê Đình Dũng phát hiện tài sản trên không có người trông coi nên lấy trộm và nhanh chóng rời khỏi khu vực Câu lạc bộ bơi Đà Nẵng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ khẩn trương truy xét. Đến chiều 5/6, cơ quan công an xác định Lê Đình Dũng là nghi phạm, triệu tập làm việc.

Qua đấu tranh, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nên Phòng cảnh sát hình sự thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 khởi tranh từ ngày 29/5 và kéo dài đến ngày 9/6 tại TP Đà Nẵng.

Đại hội có sự tham gia của hơn 1.300 vận động viên, huấn luyện viên từ đoàn thể thao của 10 nước gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.