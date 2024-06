Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ. Ở giai đoạn 2, CQĐT làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong số 34 bị can, ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), chồng bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát), bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Ở giai đoạn 1 vụ án, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. CQĐT làm rõ ông Chu Lập Cơ khi còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square đã nắm giữ tới 99,26% cổ phần tại công ty này.

Năm 2012, dưới sự chỉ đạo của vợ, ông Chu Lập Cơ đã lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu. Khi đó, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan thống nhất việc dùng tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay.

Ngày 10/12/2012, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Trương Mỹ Lan chỉ định.

Bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Trung tâm báo chí.

Tháng 12/2012 -12/2014, ông Chu Lập Cơ đã giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống, giải ngân tiền vay tại SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền ngân hàng giải ngân là gần 30.000 tỷ đồng , thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho mục đích riêng của bà Lan.

Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập "khống", các khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc và lãi, nên các khoản nợ đến hạn không thể trả.

Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục thuyết phục chồng ký biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Times Square để tiếp tục sử dụng tài sản của công ty thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng. Việc này nhằm gia hạn nợ đang vay SCB.

Cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho vợ rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.116 tỷ đồng .

Ở giai đoạn 2 của vụ án, CQĐT tiếp tục làm rõ: Ngày 1/1/2018-10/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của chồng là ông Chu Lập Cơ.

Trong đó có hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 81 tỷ đồng có từ các khoản vay đã được tất toán tại Ngân hàng SCB bởi các khoản vay khống khác (các khoản vay sau trả cho các khoản vay trước); hơn 31 tỷ đồng có từ các khoản vay chưa được tất toán tại SCB đến thời điểm 17/10/2022, đã bị xử lý về tội Tham ô tài sản.

Có hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu cho Công ty An Đông.

Trong tổng số hơn 225 tỷ đồng , ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành, bán trái phiếu Công ty An Đông vào các hoạt động như đã nêu trên.

Tại CQĐT, ông Chu Lập Cơ thừa nhận có biết vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản đứng tên ông để ông sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ trên.

CQĐT cho rằng hành vi của ông Chu Lập Cơ đã phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Ông Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.

Xét thấy, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, ông Chu Lập Cơ đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình đối với chồng bà Trương Mỹ Lan.