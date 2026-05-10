Tạm giữ loạt sản phẩm nghi giả nhãn hiệu thời trang quốc tế tại Hà Nội

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN Bộ Công Thương) tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội.

Cục TTTN tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Phan Thị Hiền tại số 102 phố Nhổn, TDP số 15, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, PUMA, LACOSTE và DOLCE&GABBANA.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh Phan Thị Hiền.

Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết tại cửa hàng hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hình ảnh và thông tin sản phẩm đã được gửi tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phục vụ công tác giám định, xác định hàng thật - hàng giả.

Trước đó, ngày 7/5, Cục TTTN cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội, phát hiện 140 sản phẩm mang nhãn hiệu BURBERRY và GUCCI có dấu hiệu giả mạo, với tổng trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng.