Tạm giữ khẩn cấp tài xế ôtô gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 5

Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp lái xe Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, ở xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào chiều 22/12 trên quốc lộ 5, làm 2 người tử vong.

Như tin đã đưa, chiều 22/12, tại km 46+500 quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện, theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do lái xe Nguyễn Văn Thịnh điều khiển ôtô đầu kéo 15C-132.14, kéo theo rơ-moóc 15R-024.15 không chú ý quan sát, đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Vụ va chạm khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng, 3 người thương vong.

Cú va chạm mạnh, dẫn đến tai nạn liên hoàn giữa 7 ôtô. Vụ tai nạn cũng khiến 7 xe hư hỏng nặng; quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài theo chiều từ Hà Nội về Hải Phòng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức cứu hộ, cấp cứu người bị nạn; phân luồng, điều tiết giao thông…

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm (riêng lái xe Trương Mạnh Q. do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được).