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Pháp luật

Tạm giữ hơn 400 đồng hồ, mắt kính 'nhái' nhãn hiệu nổi tiếng

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:34 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Ngày 22/6, Phòng An ninh kinh tế, Công an Đồng Nai phối hợp Đội quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai) tạm giữ hơn 400 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Đoàn kiểm tra niêm phong số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp liên ngành để kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Vụ việc được phát hiện khi Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Đồng Nai, Công an phường Bình Phước và Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp, kiểm tra hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xoài do bà N.T.K.L làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều sản phẩm đồng hồ, kính mắt mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Daniel Wellington, Rolex, Burberry, Chanel, Dior và Gucci có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả kiểm đếm ban đầu xác định có 418 sản phẩm gồm 338 đồng hồ và 80 mắt kính các loại có dấu hiệu vi phạm, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết hơn 807 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Lực lượng phối hợp đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm này để tiếp tục xác minh, làm rõ.

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https://cand.vn/tam-giu-hon-400-dong-ho-mat-kinh-nhai-cac-nhan-hieu-noi-tieng-post814579.html

Theo Anh Minh/Công an nhân dân

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