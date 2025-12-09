Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm giữ hơn 1.900 con chim cảnh vì chủ không có hồ sơ hợp pháp

  • Thứ ba, 9/12/2025 14:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Qua kiểm tra tại xã Tân Thành Bình và phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 4 hộ đang nuôi nhốt trên 1.900 con chim không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh. Ảnh: Tiền Phong

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục Kiểm lâm vùng III, Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long, Công an địa phương kiểm tra các hộ kinh doanh chim cảnh, cá cảnh trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tại 4 hộ đang nuôi nhốt trên 1.900 không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ tang vật để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, pháp luật nghiêm cấm hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán các loài động vật hoang dã trái phép, đặc biệt , nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi phát hiện cá nhân hoặc cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, người dân có thể thông báo cho lực lượng chức năng để tiến hành kiểm tra, xử lý…

