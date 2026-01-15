Tạm giữ hình sự 16 con bạc tụ tập xóc bầu cua

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại phường Hoài Nhơn.

Trước đó, chiều 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Quốc Việt, thuộc khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Phú (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn), chủ nhà trọ Quốc Việt cùng 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua, ăn thua bằng tiền.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 73 triệu đồng, trong đó thu giữ trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: tiền mặt, dĩa, tô kim loại, 6 hạt xúc xắc, tấm bầu cua, mền và chiếu dùng để tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang chủ yếu cư trú tại các phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai); ngoài ra còn có đối tượng đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.