Tạm giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả nhãn hiệu

Đột xuất kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty Nhật Phương Linh ở xã Đan Phượng (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện gần 2.000 sản phẩm nghi giả.

Đây là một trong những vụ kiểm tra nổi bật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) trong đợt cao điểm triển khai Công điện số 38 của Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sáng 20/5, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 20, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội và Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang quy mô lớn thuộc Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại số 127 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra làm việc tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cửa hàng, hàng nghìn sản phẩm thời trang được bày kín các kệ và tủ trưng bày, từ túi xách, ví da, dây lưng đến quần áo, mũ, giày dép, ba lô, kính mắt mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Công ty TNHH Nhật Phương Linh do bà B.T.Q làm giám đốc hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng quy định. Trong quá trình làm việc, đại diện doanh nghiệp đã xuất trình một số hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với một số mặt hàng đang được kinh doanh tại cửa hàng.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế cho thấy bên cạnh các mặt hàng có hóa đơn chứng từ, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo được trà trộn trên các kệ trưng bày và trong khu vực kho chứa phía sau cửa hàng.

Sau 2 ngày kiểm đếm, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đang kinh doanh 60 loại mặt hàng với tổng cộng gần 2.000 sản phẩm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như: GUCCI, Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Hermès và Fendi.

Theo giá niêm yết trên sản phẩm, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,7 tỷ đồng . Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, nhưng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để gửi chủ thể quyền xác nhận dấu hiệu thật - giả, làm căn cứ phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 21/5, sau khi hoàn tất việc kiểm đếm và phân loại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác xác minh. Gần 2.000 sản phẩm sau đó được đóng gói, vận chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.