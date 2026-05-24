Bí ẩn phía sau tiếng nhạc chát chúa trong ngõ vắng

Khoảng 2h ngày 13/5, sau khi tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc trong ngõ 125 Đại Linh có người bật nhạc to, tổ công tác Công an phường Đại Mỗ đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Trong phòng trên tầng 4 của ngôi nhà, tổ công tác Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) bắt quả tang 4 nam, nữ thanh niên đang "phê" ma túy. Kiểm tra nhanh, cả 4 người (3 nam, 1 nữ) đều dương tính với các loại ma túy tổng hợp.

Tổ công tác Công an phường Đại Mỗ xác minh nhanh xác định Tạ Đắc Phúc (SN 1993) hiện cư trú tại đây chính là chủ nhân của "bữa tiệc ma túy" với tiếng nhạc chát chúa lúc nửa đêm về sáng.

Các đối tượng tham gia "bữa tiệc ma túy".

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận là anh họ của Nguyễn Khắc Hoan (SN 2001, trú tại phường Từ Liêm) và có mối quan hệ xã hội với Nguyễn Viết Nhật Long (SN 2007, trú tại phường Từ Liêm) và Vi Thị Minh Anh (SN 2008, trú tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh).

Tối 12/5, sau khi ăn uống, Phúc rủ cả nhóm về nhà chơi. Tại đây, Phúc thông báo "còn ít "đồ" (ma túy) rủ cả 3 người chơi nốt".

Cả nhóm đồng ý. Do sợ thiếu, Phúc đã liên hệ Nguyễn Khắc Đạt (anh họ của Hoan) mua hộ 1 "chỉ ketamine" với giá 2,2 triệu đồng. Sau đó, Phúc đưa cho Hoan 2,5 triệu đồng và bảo Hoan đến chỗ Đạt lấy ma túy.

Minh Anh thấy vậy liền đề nghị cho mình cùng đi. Hoan chở Minh Anh đi lấy "hàng", còn Phúc và Long đi vào nhà. Trên đường đi Phúc lấy nửa viên ma túy “kẹo” nuốt trực tiếp.

Khi lên đến tầng 4, Phúc đưa cho Long đĩa sứ và túi ma túy. Long "xào" ma túy ketamine và tự sử dụng rồi sau đó Phúc tiếp tục sử dụng.

Nhóm Hoan và Minh Anh đi đến địa điểm đã hẹn với Đạt để lấy ma túy. Khi đến nơi Hoan thấy có một bao thuốc lá ở dưới mặt đường gần cổng nhà Đạt, Hoan cầm lên mở ra, phát hiện bên trong có một túi nylon chứa tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy ketamine. Hoan lấy túi ma túy và nhét 2,5 triệu đồng vào bao thuốc lá và ném vào bên trong cổng rồi chở Minh Anh về nhà Phúc.

Khi Hoan và Minh Anh quay lại nhà Phúc, đi lên tầng 4 cùng nhau sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng xong cả nhóm nằm nghe nhạc, đến khoảng 2h ngày 13/5, Công an phường Đại Mỗ kiểm tra phát hiện sự việc như đã nêu trên.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Tạ Đắc Phúc, Nguyễn Khắc Hoan, Nguyễn Viết Nhật Long và Vi Thị Minh Anh để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".