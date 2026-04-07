Tạm giữ đối tượng tông xe vào cán bộ Cảnh sát giao thông

Đối tượng Bùi Văn Hùng (SN 2005, trú tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) liều lĩnh tăng ga, đâm thẳng xe máy vào Đại úy Vũ Huy Thành, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Hùng về hành vi "Chống người thi hành công vụ", tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 15h ngày 6/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng đi trên xe máy BKS: 28B1-326.47 có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông khi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Đối tượng Bùi Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

Tuy nhiên, thời điểm này, đối tượng Bùi Văn Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi bỏ chạy, sau đó liều lĩnh, manh động điều khiển xe mô tô quay đầu, tăng ga đâm thẳng vào Đại úy Vũ Huy Thành, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí bị thương, gãy xương cẳng chân trái.

Tổ công tác đã khống chế đối tượng Hùng và nhanh chóng đưa đồng chí Vũ Huy Thành đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua kiểm tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, đối tượng Hùng vi phạm nghiêm trọng với nồng độ cồn 0,755 mg/1 khí thở, không có giấy phép lái xe.

Sáng 7/4, tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Vũ Huy Thành, đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường đối tượng Bùi Văn Hùng không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe máy đâm vào Đại úy Vũ Huy Thành đang làm nhiệm vụ.

Sau khi nghe báo cáo của bác sĩ về tình hình sức khỏe của đồng chí Vũ Huy Thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ CSGT trong quá trình thi hành công vụ, kiên quyết phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn đội ngũ y, bác sĩ và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc để đồng chí Vũ Huy Thành sớm bình phục, trở lại công tác.