Tạm giữ đối tượng cho học sinh vay lãi nặng

  • Thứ bảy, 2/5/2026 21:22 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại phường Yên Tử) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Đối tượng Đỗ Ngọc Ninh.

Ngày 23/4, cơ quan Công an triệu tập Đỗ Ngọc Ninh đến làm việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, đối tượng đã cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức "lãi nằm" với mức lãi 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em, đối tượng cho vay nhanh, không cần thủ tục, nhưng áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hàng ngày.

Đáng chú ý, khi các em chậm trả, đối tượng gây áp lực, đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định số tiền thu lợi bất chính của đối tượng lên đến hàng chục triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Linh Nhi/An ninh thủ đô

