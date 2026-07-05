Tạm giữ 6 đối tượng cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm, Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ cấp độ Agent trên trang web 365cacuoc.com.

Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các trang Member rồi giao lại cho các đối tượng khác để tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua đấu tranh chuyên án, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây đều trú tại TP Hà Nội gồm: Nguyễn Tá Hợp; Lưu Viết Khương (SN 1990, trú tại Xóm Cầu - Hữu Từ, xã Đại Thanh); Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại Thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù); Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại Hữu Trung, xã Đại Thanh); Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, trú tại Đội 4 Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại Khương Hạ, phường Khương Đình). Các đối tượng này đều làm lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự với các đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.