Đắk Lắk phát động toàn dân tố giác nghi phạm nổ súng giết người

Công an Đắk Lắk phát động phong trào toàn thể nhân dân chung tay cùng lực lượng Công an đấu tranh, tố giác, cung cấp thông tin khi phát hiện nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo, đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm 2/7, trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ án "Giết người" xảy ra vào lúc 18h52 ngày 2/7, tại khu vực trước nhà số 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải (SN 1979), tử vong tại hiện trường. Sau khi gây ra vụ án mạng, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng từ 1,64 m đến 1,7 m, mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép. Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe máy Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Như Báo CAND đã thông tin, vào lúc 18h55 ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải.

Qua xác minh ban đầu, vào lúc 18h52 cùng ngày, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột ,thì bị một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe máy màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án. Khi có thông tin, người dân có thể liên hệ với Đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, qua số điện thoại: 0905.239.279 và Trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu, số điện thoại: 0974.004.747 hoặc Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng.