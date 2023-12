Tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến đường dây lô đề hơn 14 tỷ đồng

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Bốn đối tượng gồm Nguyễn Thị Dương D (SN 1979, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn), Trần Văn H (SN 1981, trú phường Tân An, TP Hội An), Trần Thị Da Q. (SN 1985, trú phường Thanh Hà, TP Hội An), Võ Đức H. (SN 1993, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, đều cùng tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hội An, Công an thị xã Điện Bàn, bắt quả tang 4 đối tượng trên có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, tạm giữ 4 ĐTDĐ, 51,5 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

3 trong số 4 đối tượng đang bị tạm giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5 đến khi bị bắt quả tang, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thị xã Điện Bàn, TP Hội An, huyện Đại Lộc là hơn 14 tỷ đồng . Riêng trong ngày 19/12, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.