Bắt nguyên nhân viên Sở TN&MT làm giả bìa đất chiếm đoạt hơn nửa tỷ

Lợi dụng người dân có nhu cầu làm bìa đất, Nguyễn Quang H. (trú tỉnh Kon Tum) đã làm giả quyết định, bìa đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum phát hiện trên một số hội nhóm có đăng bán 1 lô đất kèm theo hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đăng tải có số phát hành DI 219553 (không có số vào sổ), do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp năm 2023 (không ghi ngày, tháng), địa chỉ tại số 154 Trường Chinh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Cũng trong thời điểm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh nhận được lời đề nghị hỗ trợ của công dân L.N.M. liên quan đến lô đất nói trên.

Nguyễn Quang H. từng làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tính chất phức tạp, sau khi báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất xác minh làm rõ, các mũi trinh sát được chia thành nhiều tổ để làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND TP Kon Tum, nhằm xác định tính xác thực của các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến vụ việc.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, chỉ chưa đầy 24 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kon Tum đã xác định Nguyễn Quang H. (SN 1990, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, từng làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đã nghỉ việc từ năm 2019), là người gây ra vụ việc nói trên nên triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang H. khai nhận, do thân quen và biết gia đình chị M. có nhu cầu làm sổ đỏ tại địa chỉ 154 đường Trường Chinh, phường Duy Tân (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), nên H. đã đề nghị đứng ra giúp đỡ.

H. và M. thỏa thuận tiền công làm sổ đỏ là 65 triệu đồng, H. hẹn đến ngày 11/5/2022 sẽ bàn giao bìa đất cho gia đình chị M. Tuy nhiên, đến tháng 5/2023, chị M. vẫn chưa nhận được sổ đỏ, nên đã liêc lạc lại với H. Lúc này, H. lấy lý do còn vướng nhiều thủ tục, nên đề nghị M. chuyển thêm tiền.

Sổ đỏ có tên gia đình chị M, có chữ ký của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có đóng dấu đỏ được Nguyễn Quang H. làm giả rồi gửi cho chị M.

Để tạo niềm tin cho chị M., H. gửi hình ảnh chụp Quyết định về việc giao đất cho gia đình chị M. do UBND thành phố Kon Tum ban hành, có chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố và được đóng dấu đỏ.

Đến tháng 6, Nguyễn Quang H. tiếp tục liên hệ và gửi hình ảnh chụp 2 mặt sổ đỏ có tên gia đình chị M, có chữ ký của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và được đóng dấu đỏ. Vì tin tưởng H. nên chị M. đã nhiều lần chuyển tiền với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Qua làm việc với các đơn vị liên quan xác định, toàn bộ Quyết định về việc giao đất cho gia đình chị M., Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên gia đình chị M. đều là giả.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 16/12/2023, Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.