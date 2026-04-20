Tạm giữ 4 đối tượng cầm mã tấu hỗn chiến sau mâu thuẫn tại công ty

Chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại khu vực trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita (KCN Sóng Thần 2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 18/4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (SN 1991, hiện ngụ tại TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là L.Đ.M (SN 1990, hiện ngụ tại TP.HCM). 2 bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để "giải quyết".

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đến khoảng 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (SN 2000, hiện ngụ tại TP.HCM) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002, hiện ngụ tại tỉnh Đồng Nai) đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn.

Khi gặp M, nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu ra đe dọa, dẫn đến cảnh hỗn loạn, đuổi đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất. Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Sóng Thần, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai truy xét và đưa tất cả đối tượng liên quan về Cơ quan Công an làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Bước đầu xác định, hành vi của các đối tượng mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.