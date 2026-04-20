Khởi tố người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài

  • Thứ hai, 20/4/2026 16:35 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Dù bị nhắc nhở nhiều lần, bà T. vẫn cố tình bán hàng rong và có hành vi la hét, chống đối gây cản trở giao thông, ảnh hưởng hoạt động tại khu vực sân bay Nội Bài.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.T. (SN 1981, trú tại Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

ban hang rong, san bay Noi Bai anh 1

Bị can N.T.T. tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 8/4, tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cổng K1 đến kho hàng ACSV, thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài), lực lượng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện N.T.T. bán hàng rong trái phép.

Quá trình kiểm tra, xử lý, người phụ nữ không chấp hành mà có hành vi la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực.

Sự việc diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo dư luận không tốt, thể hiện sự coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

ban hang rong, san bay Noi Bai anh 2

Khu vực bà T. gây rối. Ảnh: Sân bay Nội Bài.

Trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu N.T.T. ký cam kết chấp hành quy định, không tái phạm. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Vụ việc là cảnh báo đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

Minh Tuệ/VTC News

    Xach dao doat mang doi phuong vi bi doa danh hinh anh

    Xách dao đoạt mạng đối phương vì bị dọa đánh

    0

    Ngày 20/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài (SN 1981, ngụ xã Tân Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

    Ly do tra ho so dieu tra bo sung vu an Mr Pips hinh anh

    Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Mr Pips

    0

    Theo VKSND TP Hà Nội, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Do đó, VKS quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành nhập với vụ án.

