Tạm giữ 13 đối tượng trong vụ cầm kiếm truy sát cặp vợ chồng trẻ

Các đối tượng tụ tập cùng nhau đi trên Quốc lộ 25 qua địa phận xã Phú Thiện (Gia Lai) để tìm nhóm đối thủ, thấy có người dùng điện thoại quay phim mình nên đã đe dọa, đuổi đánh.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" liên quan tới vụ nhóm đối tượng cầm phóng lợn, kiếm truy sát cặp vợ chồng trẻ trên địa bàn xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

13 đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Theo đó, khoảng 2h45 ngày 5/6, một nhóm đối tượng đi trên 6 xe máy, mang theo hung khí như dao tự chế (phóng lợn), gậy gỗ, kiếm, liên tục nẹt pô trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đuổi đánh vợ chồng anh N.V.L. (SN 1996) và chị L.T.H. (SN 1999, cùng trú tại tổ dân phố 3, xã Phú Thiện).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an xã Phú Thiện, các địa phương lân cận khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Chỉ vài tiếng sau, lực lượng công an đã triệu tập 17 đối tượng có liên quan và tạm giữ nhiều tang vật gồm 6 xe máy, 2 dao phóng lợn, 1 dao dạng sashimi, 1 gậy gỗ... Các đối tượng hầu hết trú tại phường Ayun Pa, xã Ia Pa và xã Uar.

Các đối tượng và hung khí thời điểm truy sát đôi vợ chồng trẻ.

Bước đầu theo lời khai của các đối tượng, nhóm thanh thiếu niên của 3 xã này đã có mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên ở xã Phú Thiện. Bởi vậy, rạng sáng 5/6, các đối tượng đã tụ tập cùng nhau đi trên Quốc lộ 25 qua địa phận xã Phú Thiện để tìm nhóm đối thủ. Khi đang đi trên đường, nhóm này thấy chị H. dùng điện thoại quay phim mình, nên đã đe dọa, đuổi đánh 2 vợ chồng chị H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã sàng lọc và ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên trên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.