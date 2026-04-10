Tạm giam cán bộ xã ở Quảng Ninh vì đánh vợ tổn hại 95% sức khỏe

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đinh Hữu Quý, (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 31/3/2026 tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà. Cơ quan công an xác định Đinh Hữu Quý đã dùng tay chân là chị Đ. T. H. Ch. (SN: 1990, cùng trú tại địa phương), khiến nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Từ kết quả xác minh và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Quý về tội theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra.

Được biết, Đinh Hữu Quý hiện là đảng viên dự bị, đang sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc Đảng ủy UBND xã Đường Hoa. Theo cơ quan điều tra, các đơn vị, tổ chức liên quan cũng đã được thông báo để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.