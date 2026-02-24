Tạm dừng cầu phao sông Lô

Sáng 24/2, Binh chủng Công binh cho biết, cầu phao bắc qua sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phải tạm dừng khai thác tạm thời.

Nước sông Lô dâng cao, cầu phao bắc qua Sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN.

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn - Binh chủng Công binh, ngay khi nhận thấy nước sông Lô dâng cao, mặt cầu và hai bên đường dẫn lên xuống trơn trượt, Lữ đoàn 249 đã chủ động tạm ngừng cho phương tiện qua lại để kiểm tra, gia cố bề mặt, đồng thời điều chỉnh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực đường dẫn lên xuống. Chỉ sau khi hoàn tất các bước kỹ thuật và bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đơn vị mới tổ chức cho lưu thông trở lại. Thời gian tạm dừng hoạt động của cầu phao Phong Châu kéo dài đến 14h ngày 24/2/2025.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương lắp đặt cầu phao qua sông Lô phục vụ nhân dân đi lại, trong hai ngày 14 và 15/2, Lữ đoàn 249 đã cơ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương hoàn thiện đường dẫn hai bờ, bảo đảm tiến độ đề ra. Đến 8h30 ngày 16/2, đơn vị tổ chức thông cầu, chính thức đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân lưu thông.

Cầu phao có tổng chiều dài 220,25 m, gồm 31 đốt khơi và hai đốt mố, nối liền tả ngạn (khu Đồng Tâm) và hữu ngạn (khu Đại Hội), xã Đoan Hùng. Sau khi đưa vào hoạt động, đơn vị duy trì bảo đảm giao thông theo khung giờ quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật trong suốt quá trình vận hành.

Các phương tiện qua cầu phao sông Lô sáng 16/2. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN.

Cầu phao hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày. Riêng trong hai ngày 16/2 (29 Tết) và 17/2 (mùng 1 Tết), cầu được vận hành 24/24 giờ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm.

Sau những ngày đầu khai thác, cầu phao đã phục vụ hàng chục nghìn lượt người và phương tiện, góp phần khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông, tạo thuận lợi cho đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Đại diện Binh chủng Công binh khẳng định, cầu phao là công trình dã chiến, kết cấu bằng các đốt phao liên kết, chịu tác động trực tiếp của dòng chảy và điều kiện thời tiết. Việc chủ động tạm dừng khai thác trong điều kiện thời tiết bất lợi là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi qua cầu.