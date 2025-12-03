Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế trong vụ TNGT làm nữ sinh tử vong

  • Thứ tư, 3/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Cơ quan chức năng kết luận tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, nơi thường trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác, nên CQĐT quyết định tạm đình chỉ điều tra để điều trị bệnh cho bị can.

Chiều 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, nơi thường trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), tài xế liên quan trong vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại xã Vĩnh Xuân.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo quyết định nói trên, ngày 7/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có công văn gửi Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan nhưng chưa nhận được kết quả.

Tam dinh chi, dieu tra tai xe anh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Đây là tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Căn cứ vào các quy định pháp luật, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), đương sự không có bệnh lý tâm thần. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác (F02.8-ICD10).

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

