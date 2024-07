Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Quang Vinh.

Ngày 12/7, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định về việc tạm đình chỉ chức Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đối với ông Lê Quang Vinh.

Cụ thể, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 1819/SNV-TCCC ngày 5/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đối với ông Lê Quang Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Quang Vinh.

Trước đó, ông Lê Quang Vinh là Tỉnh ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, là một trong năm cá nhân bị Bộ Công an khởi tố bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết" tại phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với năm cá nhân về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật hình sự.

Các bị can, gồm: Nguyễn Ngọc - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý; Huỳnh Lương Thiện - chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận.

Hai bị can còn lại là Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam; Trương Văn Ri - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận.

Dự án Khu du lịch đô thị biển Phan Thiết có diện tích hơn 62 ha do Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án này trước đây là sân golf Phan Thiết, được một tỷ phú Mỹ xây dựng từ năm 1993, đến năm 1997 đưa vào khai thác cùng với khách sạn Phú Thủy (nay là Ocean Dunes).

Đến ngày 15/11/2013, dự án được chuyển nhượng chủ đầu tư lần thứ 4, sang Tập đoàn Rạng Đông. Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Thuận cấp với mục tiêu “xây dựng và kinh doanh một sân golf đạt chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo”.

Nhưng chỉ sau hơn 2 tuần nhận chuyển nhượng sân golf (tức ngày 2/12/2013), Tập đoàn Rạng Đông có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị. Mục đích của việc chuyển đổi này là “đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình phụ trợ”.

Hai xe biển xanh xuất hiện trước nhà cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận hôm 4/7.

Ngày 25/11/2015, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định số 3317/QĐ - UBND về phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho diện tích 363.523 m2 (gồm đất ở kết hợp thương mại dịch vụ, chiếm 58,57% diện tích dự án). Phần còn lại là diện tích không thu tiền sử dụng đất là 257.132 m2 theo quy định (gồm các công trình công cộng, nhà trẻ… chiếm 41,43% diện tích khu đất dự án). Tổng số tiền sử dụng đất mà Tập đoàn Rạng Đông phải nộp là 936,8 tỷ đồng .

Tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có thông báo số 2384/TB-VPCQCSĐT về kết luận giám định tài sản. Theo thông báo này, kết quả định giá quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết tại thời điểm 10/4/2015 đến 25/11/2015 là hơn 2.863 tỷ đồng . Số tiền này chỉ là phần diện tích 363.523,6 m2 đất ở đô thị được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong tổng số 620.656 m2 của dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 363.523,6 m2 nêu trên là 936,8 tỷ đồng . Như vậy, số tiền mà tỉnh Bình Thuận đã áp thu đối với dự án nêu trên thấp hơn khoảng 1.900 tỷ đồng so với kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ.