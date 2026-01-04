Tài xế xe tải chở cây cảnh cao ngất ngưởng bị phạt 39 triệu đồng

Tài xế xe tải bị xử phạt 39 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì chở cây cảnh vượt chiều cao quy định và để người ngồi trên thùng xe trái phép.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị xử phạt một tài xế chở cây cảnh cao ngất ngưởng, thậm chí để người ngồi trên cây, lưu thông trên đường tỉnh 490C, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Đội Khai thác, xử lý vi phạm thuộc Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số đã tiếp nhận và xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, phản ánh xe tải chở cây cảnh vượt quá chiều cao cho phép và chở người trên thùng xe trái quy định.

Ngày 3/1, Đơn vị đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã được mời đến trụ sở Công an xã làm việc.

Qua xác minh, xe tải vi phạm mang BKS 18A-596.xx, do anh Phạm Văn D. (SN 1998, trú xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình) làm chủ phương tiện.

Xe tải chở cây cảnh cao ngất ngưởng trên đường ở Ninh Bình, người ngồi trên cây.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Phạm Văn D. thừa nhận vào khoảng 10h ngày 3/1, tại Km22+300 đường tỉnh 490C, đoạn qua xã Nghĩa Hưng (Ninh Bình), đã điều khiển xe tải BKS 18A-596.xx chở người trên thùng xe trái quy định, đồng thời chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ôtô tải. Kết quả đo cho thấy chiều cao xếp hàng là 2,5 m, trong khi quy định chỉ cho phép 1,75 m.

Ngoài các hành vi trên, tài xế còn điều khiển ôtô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện khi tham gia giao thông.

Với 3 lỗi vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt tài xế tổng số tiền 39 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng tem kiểm định của phương tiện từ 1 đến 3 tháng.

Đồng thời, cơ quan chức năng buộc tài xế khôi phục nguyên trạng hình dáng, kích thước và tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của phương tiện, thực hiện đăng kiểm lại trước khi đưa xe tham gia giao thông.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo các lái xe chấp hành nghiêm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.