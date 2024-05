Tài xế tử vong trong cabin xe đầu kéo ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài xế xe container tử vong trong cabin sau nhiều giờ đỗ bên đường.

Chiều 27/5, thông tin từ UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện tài xế xe container tử vong trong cabin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cẩm Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, xe đầu kéo container, biển số tỉnh Hưng Yên 89H-014.83, di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua tổ dân phố 9 (thị trấn Nghèn), tài xế cho xe dừng đỗ ở lề đường bên phải.

Đến gần 10h, người dân nghi có dấu hiệu bất thường vì thấy phương tiện này đỗ quá lâu trong tình trạng tắt máy, cửa kính cabin đóng kín, đèn xi nhan nhấp nháy nên đã báo cáo lực lượng chức năng.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nam tài xế đã tử vong trên giường nghỉ trong cabin.

Người này khoảng 30-40 tuổi, tử vong trong tư thế nằm ngửa ngay ngắn, hai tay đặt trên phần bụng.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cũng như xác minh danh tính.

Hồi tháng 1/2024, tại tỉnh Lạng Sơn cũng phát hiện vụ việc một tài xế chết trong cabin xe đầu kéo.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Văn T. (SN 1972), trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định là lái xe container chở hàng nông sản.

Khi đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), xếp chờ thông quan bán hàng sang Trung Quốc, nạn nhân bị đột tử dẫn đến tử vong.

