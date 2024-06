Tài xế gây tai nạn khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh đã đầu thú

Sau 19 ngày lẩn trốn, tài xế gây ra tai nạn liên hoàn làm 3 người chết ở Hà Tĩnh đã ra đầu thú.

Tài xế Bùi Ngọc Hải cùng phương tiện gây tai nạn. Ảnh: CACC.

Ngày 26/6, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết tài xế Bùi Ngọc Hải (SN 1985, trú tỉnh Hà Nam), người điều khiển xe tải BKS 29H - 889.60 gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, đã tới Công an tỉnh Hà Nam đầu thú. Tài xế này đang được công an di lý về Hà Tĩnh để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h ngày 8/6, anh Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú huyện Cẩm Xuyên) điều khiển xe tải BKS 38C - 180.65 lưu thông trên QL1 theo hướng Nam – Bắc.

Khi tới điểm mở dải phân cách ở Km 533+050 QL1, ô tô của anh H. chuyển hướng sang đường, đã bị xe tải do tài xế Bùi Ngọc Hải cầm lái tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến xe của anh H. bị đẩy sang chiều ngược lại, bị xe đầu kéo do tài xế Trần Minh Mẫn (quê Tiền Giang) cầm lái tông trực diện. Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên xe tải BKS 38C - 180.65 tử vong tại chỗ.

Kết quả xác minh cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, ô tô tải BKS 38C-180.65 đã bật xi nhan chuyển hướng, còn tài xế Bùi Ngọc Hải điều khiển xe không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới tông vào đuôi xe tải BKS 38C-180.65.

Sau tai nạn, tài xế Bùi Ngọc Hải đã rời khỏi hiện trường. Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tài xế này về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 24/6, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Ngọc Hải.

