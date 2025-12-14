Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế container bị phạt nặng vì tránh 'mắt thần' để chạy ngược chiều

  • Chủ nhật, 14/12/2025 15:27 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Sau khi hỏi thăm người dân và biết khu vực không có camera phạt nguội, tài xế lái container chạy ngược chiều và bị người tham gia giao thông trên đường dùng điện thoại quay lại. Tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết đã triệu tập tài xế lái xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh N. (36 tuổi) tài xế khai sáng 13/12, khi lái xe container đến kho lấy hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị kẹt xe. Tài xế sau đó hỏi người dân khu vực này có camera phạt nguội không. Khi người dân nói không có, tài xế chạy xe ngược chiều và bị người tham gia giao thông trên đường dùng điện thoại quay lại đăng lên mạng xã hội.

Tai xe container anh 1

Xe container chạy ngược chiều, tài xế bị phạt 19 triệu đồng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, CSGT Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, tìm tài xế và phương tiện liên quan. Tài xế sau đó bị mời đến trụ sở làm việc.

Với lỗi vi phạm kể trên, tài xế đã lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, sáng 13/12, xe container ngang nhiên chạy ngược chiều trên tuyến đường ĐT.744 (đường Nguyễn Chí Thanh) đoạn qua địa phận phường Phú An, TP.HCM. Xe này chạy ngược chiều một đoạn đường dài khiến người tham gia giao thông phải sợ hãi, né tránh.

Hương Chi/Tiền Phong

