Tài xế buôn khí cười từ Bắc vào Nam

Tài xế Tuấn mua khí cười từ các tỉnh phía Bắc rồi lái xe tải chở vào TP.HCM bán kiếm lời nhưng bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, tạm giữ.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, tạm giữ lô hàng khí cười và nhiều hàng hóa khác không có hóa đơn, chứng từ.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn cùng lô hàng khí cười.

Theo đó, qua kiểm tra xe tải BKS 89C-172.19 do Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển hướng Bắc-Nam, lực lượng công an phát hiện trên xe có 37 bình khí cười cùng nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Văn Tuấn khai nhận số khí cười trên được mua từ các tỉnh phía Bắc rồi dùng xe tải rồi vận chuyển vào TP.HCM bán lại kiếm lời.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra ô tô tải BKS 34C-338.83 do ông Phạm Viết Tuyển (45 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển, phát hiện, thu giữ hơn 60 máy móc, mô tơ, động cơ điện, điện từ do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tạm giữ toàn bộ hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 22/6/2023, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế phát hiện nhóm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán khí cười trên địa bàn TP Huế do Đoàn Nhật Ph. cầm đầu.

Kiểm tra kho hàng của Ph. và những người liên quan, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 120 bình khí cười.