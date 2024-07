Tai tiếng bủa vây ‘The Boys’

Phim châm biếm siêu anh hùng “The Boys” mùa 4 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và những câu chuyện bên lề.

Dựa trên nguyên tác truyện tranh nổi tiếng của Garth Ennis và Darick Robertson, The Boys ra đời và nhận được nhiều lời khen ngợi từ đại chúng lẫn giới chuyên môn. Sự xuất hiện của loạt phim truyền hình được cho là nét chấm phá đặc biệt giữa thời điểm dòng phim siêu anh hùng thoái trào, với số lượng đông đảo nhưng chất lượng không cao, khiến khán giả “bội thực”.

Mùa 4 của series đình đám này chính thức được tung ra kể từ ngày 13/6. Trải qua nhiều phần, loạt phim châm biếm siêu anh hùng tiếp vẫn tục khiến người xem phấn khích vì các cảnh bạo lực nặng đô cùng yếu tố hài đen trào phúng đầy thú vị.

Sự mới mẻ về nội dung

Câu chuyện trong mùa mới xoay quanh nhóm The Boys lên kế hoạch phá hoại buổi tranh cử của Phó tổng thống Mỹ Neuman, người từng được tiết lộ là có năng lực tiêu diệt các đối thủ chính trị dễ dàng.

Chuyện phim mở màn bằng sự kiện CIA giao nhiệm vụ cho nhóm The Boys ám sát Victoria Neuman. Song, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi họ bị con gái của đối tượng - Zoe - phát hiện và tấn công nhóm.

Cho đến tập 6 vừa lên sóng, The Boys tìm cách thâm nhập khi biết rằng Tek Knight đang tổ chức bữa tiệc tại biệt thự với sự tham dự của Neuman và The Seven. Cũng trong tập này, Tek Knight tiết lộ rằng Homelander và Sage có kế hoạch nhốt những kẻ chống đối vào nhà tù trước khi bị quản gia Elijah kết liễu.

Mùa 4 The Boys có tổng cộng 8 tập.

Homelander và Neuman thuyết phục các thượng nghị sĩ cùng nhau chống lại Singer. Trong khi đó, Butcher buộc Sameer phải tạo ra virus đủ mạnh để giết Homelander. Khi Sameer tiết lộ rằng điều này có khả năng tạo ra đại dịch toàn cầu, Butcher bị Joe gây áp lực phải tiếp tục nhưng rồi phát hiện đó chỉ là ảo giác. Joe thực sự đã chết cách đây nhiều năm.

Sau 6 tập phim, xung đột trung tâm của The Boys mùa 4 xảy ra giữa nhóm siêu anh hùng làm việc cho Vought và nhóm chống đối họ. Cuộc đối đầu giữa Homelander và Butcher cũng ngày càng trở nên rắc rối và phức tạp hơn.

Homelander dần cho thấy những biểu hiện tâm thần bất ổn, phải đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên nhưng được chăm chút kỹ lưỡng để che giấu bản chất. “Gã nhà đất” nắm trong tay quyền lực to lớn, song ẩn sâu bên trong lại là một đứa trẻ thèm khát tình thương và sự công nhận. Trong khi ở phía đối lập, Butcher cũng khiến khán giả hoài nghi về các phương pháp cực đoan mà anh áp dụng.

Yếu tố hài đen châm biếm chính trị mở ra nhiều góc nhìn thú vị về mùa 4 The Boys. Những thước phim trở thành tấm gương phản ánh thế giới thực, nơi lý tưởng chủ nghĩa anh hùng là lớp vỏ che đạy sự khốc liệt của hiện thực xã hội.

Ngoài ra, mùa phim cũng gây thích thú khi mang đến hai thành viên mới thuộc nhóm The Seven. Một là Firecracker, nữ anh hùng phân biệt chủng tộc, mang tính châm biếm những thành phần bảo thủ. Người còn lại là Sister Sage với trí thông minh vượt xa con người, là đối thủ đáng gờm chống lại nhóm The Boys.

Những dấu hiệu cho thấy nhân vật A-train sẽ về phe chính diện cũng khiến người xem cảm thấy hứng thú. Trong khi đó, The Deep trong phần này thay vì có hành trình chuộc lỗi lại trở thành kẻ giết người không gớm tay.

Phần hình ảnh, CGI của phim vẫn được đánh giá cao.

Những chi tiết khiến khán giả tranh cãi

Một số chi tiết, nhân vật bị bẻ cong so với nguyên tác không tránh khỏi việc gây ra tranh luận. Việc xoáy sâu vào đề tài chính trị cũng khiến một bộ phận người xem phản ứng với loạt phim, đặc biệt là khi Eric Kripke mới đây đã công khai Homelander chính là sự châm biếm Donald Trump.

Những tập đầu tiên của mùa mới bị nhận xét có nhiều cảnh lê thê, trong khi cảnh hành động chất lượng, bùng nổ lại không nhiều và đủ ấn tượng, hấp dẫn như các mùa trước đó. Thoại phim tại một vài cảnh bị đánh giá dông dài, sến súa.

Ngoài ra, hướng phát triển của Homelander khiến một bộ phận người xem cảm thấy không mấy thích thú. Mùa mới cho thấy những khía cạnh yếu mềm trong tâm trí nhân vật, từ việc không được con trai yêu thương, quan tâm cho đến những dấu hiệu bất ổn của tuổi trung niên, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với sức mạnh tuổi trẻ của Ryan.

Nguyên nhân khác khiến một nhóm khán giả quay lưng với The Boys mùa 4 còn là do loạt phim đã đạp đổ mối tình giữa Frenchie và Kimiko, sau 3 mùa dày công xây dựng.

Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, series nhận về số điểm cao tới 93% từ giới chuyên gia, song chỉ nhận đánh giá thấp 52% từ khán giả.

Tập 6 sau khi ra mắt mới đây tiếp tục khiến nhà sản xuất hứng gạch đá khi mang đến các phân cảnh 18+ đen tối và táo bạo. Cảnh BDSM ở tầng hầm của Tek Knight bị nhận xét gây ức chế.

The Boys mùa 4 vướng không ít tai tiếng.

Trước tình tiết nhân vật Hughie bị quấy rối tình dục, nhà sản xuất Eric Kripke lại cho rằng đó là cách khá đen tối để nhìn nhận sự việc và cảm thấy nó hài hước. Điều này khiến anh nhận chỉ trích bởi nhân vật Hughie vừa phải trải qua đau thương mà vẫn bị coi là trò đùa.

Chưa kể trước đó, Eric Kripke từng tiết lộ cảm thấy căng thẳng với cảnh phim nhân vật Starlight bị quấy rối tình dục bởi The Deep trong mùa 1. Bởi cảnh này gây ra nhiều khó khăn vì sự nhạy cảm. Chưa kể anh cũng không muốn nó gây phản ứng ngoài mong đợi, làm tổn thương khán giả nữ.

Chính sự bất nhất này càng khiến người xem phẫn nộ khi ê-kip đang có dấu hiệu xem nhẹ việc nạn nhân nam bị tấn công và quấy rối tình dục hơn so với nạn nhân nữ.

Tai tiếng tiếp tục bủa vây The Boys khi mới đây, tờ The Express Tribune đưa tin nam chính Antony Starr bị tố bắt nạt, chèn ép đồng nghiệp. Cụ thể, tin đồn xuất phát từ Vought HQ, vốn là một tài khoản chuyên cung cấp những thông tin về The Boys.

Theo đó, Antony Starr bị cho là đã bắt nạt bạn diễn và có hành vi không phù hợp với các nữ ngôi sao khách mời. Chính tài tử là lý do khiến Dominique McElligott phải ấm ức đến mức bỏ vai. Một nguồn tin từ bộ phận hậu kỳ phim đã xác nhận thông tin này.

Trên các diễn đàn phim và trang mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc, phẫn nộ vì hành vi của ngôi sao 48 tuổi.