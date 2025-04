Tại sao người Nhật không mua xe Mỹ?

Các hãng xe Mỹ không sản xuất các sản phẩm phù hợp với người dân Nhật Bản và cũng không quyết tâm xâm nhập thị trường vốn đã rất cạnh tranh này.

Các mẫu xe cỡ lớn tại Mỹ không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản. Trong ảnh, một chiếc Ford F-150 xuất xưởng tại Dearborn, bang Michigan. Ảnh: Reuters.

Một số chính trị gia Mỹ coi việc các hãng xe Mỹ ít bán được hàng tại Nhật - trong khi xe Nhật hiện diện khắp đường phố Mỹ - là chỉ dấu cho sự không công bằng trong thương mại quốc tế.

“Các đồng minh (chỉ Nhật Bản và Hàn Quốc) đóng cửa thị trường đối với xe của chúng ta, trong khi xe của họ tràn ngập thị trường của chúng ta”, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller viết trên mạng xã hội X hôm 7/4.

Trên thực tế, Nhật Bản đã giảm mức thuế nhập khẩu xe xuống bằng 0 từ năm 1978. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ mức thuế 2,5% đối với xe nhập khẩu.

Theo cây viết Gearoid Reidy của Bloomberg, nguyên nhân chính khiến các hãng xe Mỹ không bán được xe tại Nhật Bản là họ thể sản xuất các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người Nhật - vốn yêu thích các loại xe nhỏ, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, an toàn, ổn định và có giá thành phù hợp.

“Hơn nữa, một phần ba thị phần thuộc về dòng kei-car - loại phương tiện siêu nhẹ, có động cơ nhỏ và bị đánh thuế thấp hơn. Đây là sản phẩm không hãng xe Mỹ nào sản xuất”, ông Reidy nhận xét.

Cây viết của Bloomberg chỉ ra các loại xe hút khách nhất tại Mỹ quá to so với đường phố và không gian đỗ xe tại Nhật. “Một số phiên bản của Ford F-150, vốn đã chiếm vị trí bán chạy nhất tại Mỹ trong thời gian dài, to đến mức không thể được lái ở Nhật với bằng lái xe tiêu chuẩn”, ông viết.

Thị trường xe tại Nhật Bản và Mỹ tương đối khác biệt. Người Mỹ ưa thích các loại xe cỡ lớn, trong khi các quy định của chính phủ Mỹ cũng khiến các hãng xe ưa thích sản xuất các loại xe cỡ lớn với chi phí cao.

Các hãng xe tại Mỹ không bỏ nỗ lực để thâm nhập thị trường Nhật Bản do sự cạnh tranh giữa các hãng xe nội địa đã là quá lớn, khiến các khoản đầu tư không còn sức hấp dẫn.

Ngoại lệ duy nhất là Jeep, hãng xe có sức hút đặc biệt và chấp nhận thiết kế các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người dân Nhật Bản. Thuế quan đối với Jeep là 0, giống như các hãng xe Mỹ khác.