Tại sao chúng ta chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội

Tại sao chúng ta ghi lại và chia sẻ cuộc sống của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội? Ngoài lý do lưu trữ những ghi chép về cuộc đời mình, do mục đích cơ bản của mạng xã hội là để kết nối với mọi người, có vẻ như lý do chính khiến chúng ta sử dụng mạng xã hội là vì mong muốn nhận được sự công nhận hoặc lời chúc mừng cho những sự kiện tích cực xảy ra trong cuộc sống của mình, cũng như nhận được sự an ủi hoặc động viên khi những sự kiện tiêu cực diễn ra. Sau khi đăng một bức ảnh hay một thông điệp lên mạng xã hội, chúng ta bắt đầu chờ đợi phản ứng của những người khác.

Đây là kết quả của hệ thống mong đợi phần thưởng của con người. Khi chúng ta đăng tải điều gì đó lên mạng xã hội, não bộ sẽ tiết ra dopamine với kỳ vọng người khác sẽ hồi đáp. Khi người khác đưa ra những phản hồi như chúng ta mong đợi, não bộ lại tiết thêm chất endorphin, kết quả là chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều quan trọng cần lưu ý ở đây: Việc đăng tải nhật ký và trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi nhận được phản hồi của người khác là một vòng lặp không có hồi kết. Đó là bởi vì hệ thống mong đợi phần thưởng của con người không có trạng thái hoàn toàn thỏa mãn và cảm thấy “Thế là đủ!”.

Bản chất của con người là không bao giờ hoàn toàn bằng lòng với những gì mình có. Vì vậy, chúng ta sẽ đăng thêm nhiều bài viết hơn và chờ đợi nhiều sự hồi đáp hơn. Nói cách khác, sự tham lam của con người chính là động lực khiến việc đăng bài và phản hồi diễn ra không ngừng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter và KakaoStory.

Nếu không có bất kỳ sự thay đổi lớn nào về bản chất của hệ thống mong đợi phần thưởng của con người, tôi dự đoán rằng các metaverse ghi nhật ký kỹ thuật số sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai.

Chúng ta cũng cần xem xét một đặc tính khác của con người, đó là xu hướng thích nghi với khoái lạc. Khi mới sử dụng mạng xã hội, chúng ta có thể cảm thấy phấn khích với việc có được dù chỉ mười người bạn, năm lượt thích hay ba lượt bình luận. Nhưng sau một khoảng thời gian, chúng ta không còn hài lòng với mức độ khen thưởng và kích thích này nữa. Chúng ta bắt đầu mong muốn nhận được phần thưởng lớn hơn và sự kích thích mạnh hơn. Do đó, để các phương tiện truyền thông xã hội tiếp tục phát triển, các phần thưởng và sự kích thích cũng phải tăng lên để vượt qua được xu hướng thích nghi với khoái lạc của con người.