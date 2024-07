Tại sao Bitcoin vọt tăng sau âm mưu ám sát ông Trump?

Kể từ vụ ám sát hụt Donald Trump, giá Bitcoin đã tăng hơn 9%, đặt câu hỏi về sức ảnh hưởng của ứng viên Tổng thống Mỹ đến đồng tiền số này.

Ông Donald Trump là ứng cử viên ủng hộ chính sách tài khóa nới lỏng và thuế suất đồng thời thân thiện với lĩnh vực tiền số. Ảnh: Fox News.

Giá tiền số tiếp tục tăng đột biến vào ngày 15/7 sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump. Giai đoạn tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh những người ủng hộ Trump ngày càng lạc quan rằng ông sẽ sớm trở thành Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.

Trump luôn tự gọi mình là nhà vô địch tiền mã hóa, đồng thời chỉ trích những nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm quản lý thị trường này. Nhưng liệu sự gia tăng dài hạn trên thị trường tiền số là nhờ có Trump ủng hộ, hay ứng viên Tổng thống Mỹ chỉ đang cố dẫn dắt một làn sóng mới để hưởng lợi từ đồng tiền này?

Fast Company nhận định mặc dù sự hỗ trợ của Trump đã tiếp thêm động lực cho những người đam mê tiền số, đây vẫn chưa phải nguyên nhân duy nhất khiến thị trường nổi sóng.

Thị trường tiền số vọt tăng

Từ đầu năm đến nay, đồng Bitcoin và Ethereum đều đạt mức tăng 45%. Những bước nhảy vọt này đến từ nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là nhờ những thành tựu quan trọng về mặt pháp lý mà các loại tiền kỹ thuật số đã đạt được.

Hồi tháng 1, 9 quỹ Bitcoin ETF được tung ra thị trường, mở ra cơ hội giao dịch tiền mã hóa cho người chơi mới, thông qua các ông lớn tài chính truyền thống như BlackRock. Đến tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã phê duyệt đề xuất về quỹ ETF Ether. Các quỹ giao dịch trao đổi Ether giao ngay (ETF) này sẽ trực tiếp nắm giữ token ETH và có thể sẽ sớm bắt đầu giao dịch vào tuần tới.

Các tài sản như USD, Bitcoin và trái phiếu Mỹ đều bật tăng sau vụ ông Donald Trump bị ám sát hụt. Ảnh: FinBold.

Vào tháng 4, Bitcoin đã hoàn tất sự kiện halving lần thứ 4. Đây là sự kiện diễn ra khoảng 4 năm/lần, qua đó điều chỉnh phần thưởng khai thác Bitcoin so với chu kỳ trước xuống còn một nửa. Sự kiện này tạo ra sự khan hiếm vì nó làm giảm tốc độ Bitcoin mới có thể gia nhập thị trường.

Bitcoin đã đạt đỉnh vào giữa tháng 3, nhưng chững lại kể từ đó. Một phần là do Mt. Gox, sàn tiền số từng đứng đầu thế giới, bắt đầu trả Bitcoin cho nạn nhân từ vụ hack 2014, khiến giá đồng tiền mã hóa lao dốc do lo sợ làn sóng bán tháo. Trong khi đó, sự sụt giảm vào tuần trước được cho là do chính phủ Đức bán tháo số Bitcoin bị tịch thu.

Tầm ảnh hưởng của Trump

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quan sát thị trường, không thể loại trừ sự ủng hộ mạnh mẽ của Trump trong số các yếu tố dẫn đến đợt tăng giá tiền điện tử hiện tại.

“Trump đã bớt thận trọng hơn trong việc chấp nhận tiền điện tử. Trên thực tế, chiến dịch tranh cử của ông là chiến dịch đầu tiên chấp nhận quyên góp bằng loại hình tài sản này,” Ramnath Chellappa, giáo sư tại Trường Kinh doanh Goizueta của Đại học Emory, nói với Fast Company.

Chuyên gia cho rằng sự ủng hộ của ông Trump là giải thích duy nhất cho những mốc tăng trưởng bất thường trên thị trường tiến số.

“Bạn có thể so sánh điều này với lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, giá hàng hóa và các chỉ số khác. Nhưng không có loại tài sản nào khác vận hành theo cách này”, giáo sư Chellappa nói.

Kể từ thời điểm Trump bị bắn hôm 13/7, giá của Bitcoin đã tăng khoảng 9% và hiện ở mức hơn 64.000 USD .

Sự gia tăng này cũng xảy ra cùng thời điểm với giai đoạn đồng USD mất dần đi vị thế. Chỉ số USD Mỹ (DXY) đã cho thấy mức giảm liên tục kể từ cuối tháng 6, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường tiền điện tử.

Theo Fast Company, ông Trump dự kiến ​phát biểu tại Hội nghị Bitcoin, được tổ chức tại Nashville từ ngày 25-27/7. Các quan chức cho biết họ đang đàm phán với đội bảo an cũng như Cơ quan Mật vụ về an ninh tại sự kiện này.

Kỳ vọng về mức tăng đột biến của thị trường tiền số

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Trump có sử dụng diễn đàn sắp tới làm bệ phóng cho những quy định mới về thị trường tiến số hay không. Giáo sư Chellappa cho rằng: “Việc (cựu) Tổng thống Mỹ công khai ủng hộ một công cụ tiền tệ không phải của Mỹ là một vấn đề lớn”.

Tình huống này cũng tạo thêm cơ hội thắng cử cho cựu tổng thống Donald Trump vào cuộc bầu cử tháng 11 tới. Ảnh: New York Times.

Là đồng nghiệp của Chellappa, Rajiv Garg không đồng ý rằng sự gia tăng của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có liên quan đến Trump (hoặc với vụ ám sát). Garg nói những gì chúng ta đang thấy là các nhà đầu tư lại một lần nữa chuyển sang tiền điện tử nhờ kỳ vọng về mức tăng đột biến trong tương lai.

“Nếu thị trường chứng khoán biến động mạnh hơn, tiền điện tử sẽ trở thành thiên đường cho các nhà đầu tư. Tương tự như vậy, nếu chính phủ có nguy cơ bất ổn, chủ sở hữu tiền điện tử có thể sẽ toàn quyền nắm giữ tài sản kỹ thuật số của họ.

Biến động giá phụ thuộc vào tâm lý của thị trường đối với tất cả loại hình tài sản khác nhau. Tiền điện tử thường được coi là công cụ đầu tư kỹ thuật số, phi tập trung, không được kiểm soát. Vì vậy, mọi người cho rằng những cú sốc trên thị trường tài chính, xã hội hoặc chính trị sẽ ảnh hưởng đến biến động giá cả”, ông nói với Fast Company.