Dân mạng Trung Quốc ăn theo vụ ám sát hụt ông Trump

Lô áo phông đầu tiên có in hình vụ ám sát ông Trump được bán trên Taobao chỉ chưa đầy 3 giờ sau khi cựu Tổng thống Mỹ thoát nạn tại bang Pennsylvania.

Áo phông in hình ông Donald Trump bị thương khi đang vận động cử tri. Ảnh: X/@ThaDietz.

Theo SCMP, lô áo phông đầu tiên in hình sự việc trên đã được bán trên Taobao vào lúc 20h40 tối (giờ địa phương). Li Jinwei, một người bán hàng 25 tuổi trên Taobao, đã đưa áo phông của mình lên kệ hàng trực tuyến tại Trung Quốc.

“Chúng tôi đã bán áo phông trên Taobao ngay khi thấy tin tức về vụ xả súng. Mặc dù hình chưa được in lên áo nhưng chỉ trong vòng 3 giờ, chúng tôi đã nhận được hơn 2.000 đơn đặt hàng từ cả Trung Quốc và Mỹ”, cô nói.

Xưởng in áo của Li đặt tại tỉnh Hà Bắc ở phía bắc Trung Quốc. Để tạo ra sản phẩm mới, cô chỉ cần tải hình ảnh xuống và in trực tiếp lên áo. Theo đó, một chiếc áo phông có in hình vụ ám sát ông Trump chỉ mất chưa tới một phút để hoàn thành.

“Đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, chúng tôi chỉ làm đồ lưu niệm về ông Trump vì cựu tổng thống có nhiều cơ hội chiến thắng hơn và ông ấy rất được cư dân mạng Trung Quốc quan tâm”, Li cho biết.

Theo Allen Yao, đồng sáng lập của Xinflying Digital Printing Production có trụ sở tại Quảng Đông (Trung Quốc), nhu cầu về áo phông in theo yêu cầu đang khá cao tại thị trường Mỹ. Đầu năm nay, Yao đã mở một xưởng in tại California với công suất sản xuất mỗi ngày khoảng 3.000 áo phông.

“Những chiếc áo phông này được nhập khẩu từ Việt Nam và lưu trữ tại các kho hàng ở Mỹ, với tốc độ sản xuất rất nhanh”, Yao nói.

Theo dữ liệu từ DHgate, một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc tập trung vào thị trường Mỹ, khối lượng giao dịch đồ lưu niệm liên quan đến bầu cử đã tăng hơn 40% mỗi tháng, với tốc độ tăng trưởng trong tháng 3 đã vượt quá 110%.

Ngoài ra, hãng truyền thông Yicai có trụ sở tại Thượng Hải đưa tin vào tháng 5 rằng tổng giá trị giao dịch các món đồ lưu niệm về cuộc bầu cử Mỹ trong quý đầu tiên đã tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu tại Trung Quốc đang liên tục thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa sang Mỹ do lo ngại thuế suất có thể tăng cao nếu ông Trump thắng cử vào cuối năm nay.