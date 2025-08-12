Tai nghe chống ồn tối ưu cho những chuyến đi dài

Sony WH1000-XM6, lựa chọn mới nhất từ hãng Nhật Bản ở phân khúc trên 10 triệu mang đến những nâng cấp so với thế hệ cũ, đặc biệt là ở thiết kế gấp gọn và khả năng chống ồn.

Khi chuẩn bị hành lý cho những chuyến du lịch vài năm trở lại đây, tôi luôn mang theo một chiếc tai nghe có khả năng chống ồn. Việc tách biệt được những âm thanh như tiếng động cơ, tiếng khóc của trẻ em trên máy bay kết hợp cùng một vài âm thanh “ru ngủ” giúp tôi dễ dàng có những giấc ngủ ngắn hơn.

Dù hiện tại có nhiều tai nghe dạng nhét tai (in-ear) có tính năng chống ồn chủ động (ANC), tôi vẫn ưu tiên mang những mẫu trùm tai (over-ear) khi có thể, bởi hiệu năng lọc âm thanh lẫn chất âm thường là nhỉnh hơn ở cùng tầm tiền. Nhiều bạn bè của tôi cũng từng phản hồi chế độ chống ồn trên tai nghe nhỏ có thể khiến họ khó chịu, nhưng với headphone trùm tai thì thoải mái hơn.

Đó là lý do tôi khá hào hứng với WH-1000XM6, mẫu tai nghe over-ear cao cấp mới nhất của Sony. Bản lề gập, từng bị bỏ đi ở thế hệ WH-1000XM5, được mang trở lại và giúp tai nghe có thể gập gọn vào hộp, thu nhỏ kích thước hộp đựng. Sony cũng hứa hẹn nâng cấp cả về khả năng chống ồn, chất âm lẫn phần mềm cho sản phẩm mới.

Thiết kế vừa vặn

Chiếc XM6 được điều chỉnh ở nhiều điểm trong thiết kế, nhằm đem lại cảm giác đeo tốt và thoải mái hơn. Điểm dễ nhận ra nhất có lẽ là nút nguồn ở tai trái đã được thiết kế dạng tròn, có thể phân biệt với nút bật/tắt ANC và không còn dễ bị nhầm như thế hệ trước.

Thiết kế của mẫu XM6 năm nay có thể gấp gọn hơn, các nút điều khiển cũng hợp lý hơn.

Đệm tai của sản phẩm mới rất mềm, độ dày ở mức vừa phải. Với kích thước tai ở mức trên trung bình, tôi thấy phần cúp tai (earcup) chỉ vừa đủ ôm trọn đôi tai mình, không phải quá rộng rãi. Phần đệm ở vòng đầu (headband) cũng không quá dày, đủ mang lại sự thoải mái khi đeo thời gian dài. Lực kẹp của hai tai nghe vào đầu chắc, tôi không gặp vấn đề khi vừa đeo vừa đi bộ.

Cảm giác khi đeo chiếc XM6 với tôi có thể nói là “vừa vặn”, cân bằng giữa sự êm tai và độ nhẹ. Khi đeo tai nghe trên gần hết chuyến bay kéo dài hơn 2 giờ, tôi không gặp cảm giác nóng hay nặng đầu, khó chịu dù đeo kính toàn thời gian. Đôi khi cần, tôi cũng có thể vừa đeo tai nghe, vừa nằm trên gối.

Tất nhiên, trải nghiệm với mỗi người có thể sẽ khác nhau. Người thích cảm giác êm ái có lẽ sẽ muốn phần đệm dày hơn. Vài người bạn có đầu to cũng phản hồi về việc khớp kéo dài headband hơi cứng, phải làm quen khi cần chỉnh kích thước cho vừa.

Lớp đệm tai hơi mỏng, nhưng bù lại giúp tai nghe nhẹ, bớt cảm giác nóng tai khi đeo lâu.

XM6 kế thừa cách điều khiển từ thế hệ cũ, với các cử chỉ trên mặt cảm ứng ở tai phải. Các cử chỉ này với tôi là rất tự nhiên: chạm hai lần để dừng/phát, vuốt lên/xuống để chỉnh âm lượng, và trước/sau để qua bài. Kể cả cử chỉ úp cả bàn tay lên để xuyên âm, nghe rõ người khác nói cũng rất dễ làm quen. Những người bạn của tôi đều có thể hiểu cách điều khiển dù mới sử dụng lần đầu.

Điểm tôi chưa ưng ý trên sản phẩm này là phần vỏ vẫn dễ bám vân tay, đặc biệt là phiên bản màu đen. Dù hãng cho biết chất liệu mới đã giảm hiện tượng bám vết vân tay so với XM5, tôi vẫn nhận thấy tai nghe có những vệt bóng sau vài giờ sử dụng. Trên mẫu tai nghe màu bạc, với phần vỏ nhám hơn, hiện tượng bám vân tay đỡ hơn hẳn.

Chống ồn tốt, chất âm có thể tùy chỉnh

Thế hệ XM5 đã được đánh giá cao về khả năng chống ồn, và ở XM6 Sony đưa ra nhiều cải tiến về phần cứng. Tai nghe mới có 12 micro (so với 8 ở thế hệ trước) để thu, phân tích tiếng ồn. Bộ xử lý cũng có hiệu năng cao hơn.

Khi đeo XM6 trên máy bay, đi bộ trong công viên, hoặc ngồi ở một khu vui chơi trẻ em, tôi đều cảm thấy hài lòng với khả năng chống ồn của tai nghe này. Tiếng động cơ máy bay trầm, tiếng hét của trẻ em hay tiếng nẹt bô của những chiếc xe vào ban đêm đều được tai nghe giảm tới mức thấp, dễ chịu ngay khi chưa phát âm thanh nào. Nếu bật nhạc ở mức âm lượng trung bình, những tiếng ồn gần như không thể nghe thấy.

Một điểm khác tôi cũng để ý là khi đeo tai nghe và đi bộ, mức độ chống ồn gần như không bị ảnh hưởng. Trước đây, một số mẫu tai nghe over-ear có ANC mà tôi từng trải nghiệm sẽ đem lại cảm giác thiếu ổn định khi tôi đang di chuyển.

Phần mềm Sound Connect của Sony cung cấp nhiều tùy chọn, trong đó điều chỉnh EQ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Khi bật chế độ xuyên âm, các âm thanh xung quanh được khuếch đại lên một chút. Giọng người nói qua xuyên âm tự nhiên, không có cảm giác bị ù như thế hệ XM5.

Về chất lượng âm thanh, chiếc tai nghe khi mới mở hộp mang chất âm đặc trưng với âm trầm dày, nảy của Sony, nhưng phần trung-cao như giọng hát cho cảm giác hơi đục. Sau khi tìm hiểu một chút, tôi tìm ra giải pháp hiệu quả là điều chỉnh qua bộ cân bằng âm thanh (equalizer hay EQ) trong ứng dụng Sony Sound Connect.

Chiếc XM6 cung cấp 10 dải tần để điều chỉnh EQ. Hãng đưa ra 5 tùy chọn mặc định dành cho các thể loại âm thanh như “nặng”, “nhẹ”, game, cùng với 3 tùy chọn để người dùng tự điều chỉnh. Sau khi thử với một số đề xuất từ các trang âm thanh, tôi nhận thấy chất âm sau khi chỉnh EQ thay đổi rõ rệt. Với phần lớn thể loại nhạc không phải rock/metal, tôi chỉ cần chỉnh các dải âm cao lên một chút là sẽ có phần âm tách bạch, hợp ý hơn.

App Sound Connect của Sony cũng cung cấp tùy chọn tạo EQ dựa trên chính nhạc của người dùng để có âm thanh vừa ý nhất. Quá trình này đơn giản và chỉ mất hơn một phút.

Ngoài chế độ nghe thông thường, người dùng có thể chọn chế độ “Nhạc nền”, giúp âm thanh trở nên xa và giống như nhạc đang phát trong một quán cà phê. Với chế độ Xem phim (Cinema), âm trường rộng hơn rõ rệt, giúp cảm giác xem phim tốt hơn.

Sony tặng kèm dây để kết nối với cổng âm thanh 3,5 mm. Tuy nhiên, không thể nghe nhạc qua cổng USB-C vẫn là thiếu sót so với một số mẫu tai nghe cạnh tranh.

Sony cho biết thời gian sử dụng pin của mẫu XM6 vẫn là 30 giờ qua Bluetooth và ANC bật. Con số này đáp ứng tốt những chuyến đi dài, kể cả khi ở trên máy bay cả ngày. Tai nghe cũng hỗ trợ sạc nhanh với chuẩn Power Delivery, nên khi cần có thể “cấp cứu” bằng những mẫu pin dự phòng.

Mẫu tai nghe hỗ trợ nhiều tính năng thông minh thông qua ứng dụng Sony Sound Connect. Tính năng tôi thấy hữu dụng nhất là kết nối nhiều thiết bị cùng lúc, trong đó tai nghe có thể ưu tiên 2 thiết bị phát âm thanh, ví dụ bạn có thể kết nối với điện thoại và laptop cùng lúc, dễ dàng chuyển đổi giữa hai nguồn phát.

Lợi thế từ sản phẩm mới nhất

Với những người di chuyển nhiều, tai nghe chụp tai như dòng WH-1000XM6 vẫn là khoản đầu tư đáng tiền lâu dài. Ở mức giá 11,9 triệu, XM6 có thể coi là tai nghe phổ thông cao cấp nhất của Sony. Sau 3 năm từ dòng XM5, những nâng cấp của Sony dành cho XM6 là đủ lớn và đáng với thời gian chờ đợi.

Mẫu tai nghe của Sony cũng có lợi thế về thời gian ra mắt, nếu so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. AirPods Max đã ra mắt từ 5 năm trước, và bản cập nhật năm 2024 chỉ thay cổng thiết kế sang USB-C. Ưu điểm của AirPods Max có lẽ là mức độ tương thích tốt, chuyển đổi mượt mà giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Apple. Tuy nhiên, nếu sử dụng điện thoại hãng khác, ưu thế này không còn.

Sennheiser Momentum 4 Wireless cũng đã ra mắt 3 năm, còn Bose Quiet Comfort Ultra là 2 năm. Mức giá của những mẫu tai nghe trên giờ đã hạ xuống dưới 10 triệu, nhưng với người muốn những công nghệ mới nhất thì WH-1000XM6 vẫn đang có ưu thế.

Ở tầm giá thấp hơn, Sony vẫn đang duy trì các dòng XM cũ như XM5 (7,8 triệu, giá trên thị trường khoảng 7 triệu) hay XM4 (6,3 triệu, giá trên thị trường khoảng 5 triệu). Với những người thường xuyên di chuyển và thích cảm giác được tách biệt khỏi những âm thanh ồn ào xung quanh, đây cũng có thể là những lựa chọn đáng cân nhắc.