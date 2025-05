Tai nạn xe máy lúc rạng sáng ở Quy Nhơn, hai người tử vong

Hai xe máy va chạm với nhau lúc rạng sáng khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sáng 12/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn TP. Quy Nhơn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong, một người đang được cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h30 tại ngã 4 Trần Hưng Đạo - Lê Lợi (phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do bà Trần Thị T. (SN 1977, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) điều khiển, lưu thông theo hướng Tây - Đông trên đường Trần Hưng Đạo đã va chạm với xe máy do Nguyễn Minh T. (SN 2007, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) điều khiển, chở theo sau hai người, lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng Nam - Bắc.

Sau cú va chạm mạnh, khiến bà Trần Thị T. và Nguyễn Minh T. tử vong tại chỗ. Hai người ngồi sau xe T., có một người bị thương được đưa đi cấp cứu, một người xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xác định do Nguyễn Minh T. điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn theo quy định gây tai nạn giao thông. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.