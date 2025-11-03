Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn trên đường vào Khu kinh tế Vân Phong, một 'phượt thủ' tử vong

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe phân khối lớn và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng tại đường vào Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường nối quốc lộ 1 với Đầm Môn (xã Đại Lãnh, Khánh Hòa).

Phuot thu tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45 sáng cùng ngày, trên tỉnh lộ 651 (đường vào Khu kinh tế Vân Phong).

Thời điểm đó, một nhóm gồm khoảng 10 người chạy xe phân khối lớn "đi phượt" từ hướng quốc lộ 1A theo tỉnh lộ 651 xuống Đầm Môn với tốc độ cao.

Khi đến cung đoạn nêu trên, xe mô tô BKS 59AA-040.47 do anh Võ Lê Châu (SN 1990, ở tổ dân phố 1, phường Tân Lập, Đắk Lắk) cầm lái, tông vào xe máy BKS 79S1-5027 do anh Lại Hồng Viên (SN 1981, ở thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) điều khiển.

Cú va chạm khiến xe của anh Châu lao vào dải phân cách giữa đường, phần đầu xe gãy rời khỏi thân xe, anh Châu tử vong tại chỗ.

Còn anh Viên bị thương nặng, phải chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Xe máy cũng bị gãy nát phần đầu.

Phùng Quang/Tiền Phong

