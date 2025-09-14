Tai nạn tàu thuyền ở Congo, gần 200 người thiệt mạng

Theo Bộ Nhân đạo Congo, các vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10/9 và 11/9, tại 2 địa điểm cách nhau khoảng 150 km. Cụ thể, vào tối 11/9 (giờ địa phương), một tàu săn cá voi chở gần 500 người đã bốc cháy và lật úp trên sông Congo đoạn chảy qua vùng lãnh thổ Lukolela, thuộc tỉnh Equateur. Lực lượng chức năng đã cứu được 209 người.
Trước đó một ngày, một chiếc thuyền máy đã bị lật úp tại vùng lãnh thổ Basankusu, khiến ít nhất 86 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là sinh viên. Hiện một số người vẫn đang mất tích.
Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin tại hiện trường cho biết nguyên nhân vụ việc có thể do "chở quá tải và lái tàu vào ban đêm".
Các vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ngày càng thường xuyên ở Congo, trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường thủy gia tăng do hệ thống giao thông đường bộ thiếu thốn. Nhiều người buộc phải di chuyển trên những chiếc thuyền gỗ giá rẻ. Tình trạng không có áo phao, tàu chở quá tải, cùng việc di chuyển vào ban đêm càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.