Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong ở Huế

Môtô hiệu Honda do thiếu niên sinh năm 2011 điều khiển, chở 2 người chạy với tốc độ cao, khi phương tiện mất kiểm soát, lao vào cột điện bên đường khiến 2 người tử vong, một người bị thương.

Sáng 1/2, ông Trương Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương An (thành phố Huế), cho biết vào khoảng 2h cùng ngày, trên đường Lý Thái Tổ xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong. Ảnh: Báo Lao động.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, môtô hiệu Honda mang biển kiểm soát 75F1-964.51 do thiếu niên tên Tài (SN 2011, trú tại thành phố Huế) điều khiển, chở Huỳnh Tấn Kiệt (SN 2009) và Đỗ Sơn (SN 2007) cùng trú phường Thuận Hóa, thành phố Huế, chạy với tốc độ cao. Khi đến trước số nhà 80 đường Lý Thái Tổ, phường Hương An, phương tiện mất kiểm soát, lao vào cột điện bên đường.

Vụ tai nạn khiến Tài và Sơn tử vong tại chỗ; xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện, Huỳnh Tấn Kiệt được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.