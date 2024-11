Tài khoản Plus trên Agribank Plus có gì đặc biệt?

Tài khoản Plus trên ứng dụng Agribank Plus mang đến trải nghiệm ngân hàng số đột phá, cá nhân hóa số tài khoản, tạo sự tiện lợi với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Agribank vừa ra mắt Tài khoản Plus - sản phẩm mới đầy đột phá, mở ra những trải nghiệm ngân hàng số hiện đại và tiện lợi hơn cho người dùng. Với những tính năng vượt trội, Tài khoản Plus hứa hẹn mang lại sự cá nhân hóa, bảo mật cao và tiện ích trong mọi giao dịch.

Cá nhân hóa số tài khoản

Tài khoản Plus trên ứng dụng Agribank Plus mang đến một trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng trong thời đại số hóa. Điểm nổi bật của Tài khoản Plus là khả năng cá nhân hóa số tài khoản khi kết hợp dãy số 8888 và số điện thoại của người dùng.

Dãy số 8888 - biểu tượng cho sự phát tài, thịnh vượng trong văn hóa phương Đông - không chỉ dễ nhớ, mà còn mang đến sự tự tin và may mắn cho người dùng khi giao dịch. Đây là sự giao thoa hài hòa giữa tính cá nhân hóa và ý nghĩa phong thủy, tạo nên một sản phẩm phù hợp xu hướng ngân hàng số hiện nay.

Với Tài khoản Plus, mỗi khách hàng sẽ được cá nhân hóa số tài khoản của mình.

Giao dịch nhanh, miễn phí dịch vụ

Tài khoản Plus nổi bật với khả năng giao dịch nhanh chóng và bảo mật tối ưu. Chỉ trong vài giây, khách hàng có thể chuyển tiền, gọi VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, thanh toán hóa đơn… Với Tài khoản Plus, Agribank đẩy mạnh xu hướng thanh toán không tiền mặt, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng và tiện lợi.

4 bước mở Tài khoản Plus nhanh chóng và tiện lợi.

Hệ thống bảo mật nhiều lớp của Agribank đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong mỗi giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên số, khi nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến ngày càng tăng.

Đặc biệt, Tài khoản Plus còn miễn hoàn toàn phí dịch vụ, giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận hưởng sự tiện lợi tối đa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một giải pháp ngân hàng số toàn diện, đơn giản và dễ sử dụng mà không phải lo lắng về chi phí.

Theo đại diện Agribank, Tài khoản Plus là sản phẩm được xây dựng dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu thực tế của khách hàng. “Chúng tôi hiểu trong thời đại công nghệ phát triển, khách hàng không chỉ cần một tài khoản giao dịch thông thường, mà còn mong muốn sự cá nhân hóa, bảo mật và tiện lợi tối đa. Tài khoản Plus chính là câu trả lời cho những mong đợi đó”, đại diện Agribank chia sẻ.

Người dùng có thể mở Tài khoản Plus với 4 bước đơn giản: (1) Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus và chọn mục “Tài khoản”; (2) Chọn “Mở tài khoản Plus”; (3) Đọc và đồng ý với “Điều khoản và Điều kiện sử dụng”; (4) Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký và hoàn tất mở tài khoản.

Cơ hội rinh iPhone 16

Nhân dịp ra mắt Tài khoản Plus, từ 15/11/2024 đến 13/1/2025, Agribank triển khai chương trình “Vòng quay may mắn: Mở Tài khoản Plus - Đón vạn đặc quyền” với cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Chỉ cần mở Tài khoản Plus và thực hiện giao dịch, khách hàng sẽ nhận được lượt quay với nhiều phần quà giá trị.

Giải thưởng bao gồm: Giải Nhất là iPhone 16 128 GB trắng; giải Nhì là Apple Watch Series 9 GPS 41 mm màu Storm Blue; giải Ba là sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Agribank phát hành trị giá 5 triệu đồng; tiền nạp điện thoại 20.000 đồng và 50.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khách hàng còn có thể nhận các voucher giảm giá đến 500.000 đồng cho đa dạng dịch vụ trên ứng dụng như gọi taxi/bike, mua sắm qua VnShop, đặt vé tàu/xe, phòng khách sạn… Đây là cơ hội để khách hàng trải nghiệm những tiện ích từ Tài khoản Plus và sở hữu nhiều phần quà giá trị thiết thực.

Agribank Plus tung nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách mở Tài khoản Plus.

Với những tiện ích vượt trội và ưu đãi hấp dẫn, Tài khoản Plus của Agribank đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn trải nghiệm ngân hàng số thông minh, tiện lợi. Người dùng đừng bỏ lỡ cơ hội mở Tài khoản Plus trên Agribank Plus ngay hôm nay.