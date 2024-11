Tài khoản Plus - đột phá trong trải nghiệm ngân hàng số của Agribank

Agribank ra mắt tài khoản Plus, mang đến một trải nghiệm ngân hàng số hiện đại với sự kết hợp giữa tính cá nhân hóa và tiện lợi trong giao dịch tài chính.

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phát triển, từ 1/11, Agribank ra mắt tài khoản Plus - bước đột phá trong việc cá nhân và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Tài khoản Plus giúp người dùng giao dịch nhanh chóng, an toàn và mang lại nhiều đặc quyền.

Với mục tiêu đem lại trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo, tài khoản Plus cho phép khách hàng sở hữu số tài khoản bắt đầu bằng “8888”, kết hợp số điện thoại của người dùng, tạo nên nét riêng biệt và dễ nhớ.

Trong văn hóa phương Đông, “8888” không chỉ là một dãy số đơn thuần, mà còn tượng trưng cho sự phát tài, thịnh vượng và may mắn. Số 8 được coi là biểu tượng của sự trọn vẹn, phát triển liên tục và không ngừng. Tài khoản Plus giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ và tạo ra cảm giác tự tin khi thực hiện các giao dịch tài chính. Lựa chọn này thể hiện sự tinh tế của Agribank trong việc đáp ứng cả nhu cầu thực tế lẫn tinh thần cho khách hàng.

Tài khoản Plus là bước đột phá của Agribank.

Tài khoản Plus của Agribank mở ra một bước tiến mới trong lĩnh vực ngân hàng số, mang đến trải nghiệm giao dịch vượt trội với tốc độ nhanh chóng cùng tính bảo mật cao. Khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến mua sắm trực tuyến, đặt taxi... chỉ trong vài giây nhờ hệ thống bảo mật nhiều lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tính năng này giúp tài khoản Plus trở thành giải pháp lý tưởng cho người dùng trong kỷ nguyên số, nơi sự an toàn và tốc độ luôn được ưu tiên.

Bên cạnh đó, tài khoản Plus còn mang lại lợi ích hấp dẫn khi miễn 100% phí dịch vụ, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể tận hưởng toàn bộ tiện ích hiện đại. Để mở tài khoản Plus trên Agribank, người dùng thực hiện theo 4 bước: (1) Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus và chọn mục “Tài khoản”; (2) Chọn “Mở tài khoản Plus”; (3) Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng; (4) Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký và hoàn tất mở tài khoản.

4 bước đơn giản để sở hữu tài khoản Plus.

Tài khoản Plus còn mở ra cánh cửa kết nối hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, giúp khách hàng tận hưởng sự tiện lợi tối đa trong cuộc sống hàng ngày. Với tài khoản Plus, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch như gọi VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet… một cách dễ dàng ngay trên ứng dụng.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, mọi nhu cầu từ thanh toán, di chuyển đến mua sắm đều được giải quyết nhanh chóng, mang lại trải nghiệm liền mạch và tối ưu cho người dùng trong mọi hoạt động thường ngày.

Agribank cam kết không ngừng phát triển các giải pháp sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Tài khoản Plus là minh chứng cho sự đổi mới liên tục của Agribank, giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả, đồng thời tận hưởng trọn vẹn sự tiện ích và an toàn trong cuộc sống số hiện đại.

Độc giả liên hệ tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng 1900558818/02432053205 hoặc tới 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết và mở tài khoản Plus ngay hôm nay.