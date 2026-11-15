Tác giả viết tiểu sử về Jensen Huang nêu lý do ông sụp đổ

Stephen Witt cho rằng mối quan hệ ngoại tình của Huang với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách y tế tại Nvidia, là điều mà ai trong công ty cũng biết.

Huang đã phải rời khỏi Nvidia sau nhiều bê bối. Ảnh: The Independent.

Stephen Witt là tác giả của The Thinking Machine, cuốn tiểu sử chi tiết về Jensen Huang.

Cáo buộc Huang ngạo mạn?

Chia sẻ với NPR về những diễn biến gần đây, Witt cho rằng đây là một sự sụp đổ gây sốc đối với Huang, một người mà cho đến gần đây vẫn được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghệ. Ông là một trong những người quyền lực nhất thế giới, nhờ tầm ảnh hưởng đối với ông Trump, cũng như các mối quan hệ tại Trung Quốc và trên khắp thế giới.

“Đây là một câu chuyện về sự ngạo mạn. Có vẻ như ông ấy đã công khai duy trì mối quan hệ tình cảm với một nhân viên trong công ty mình. Rồi còn người phụ nữ ở Trung Quốc, và có lẽ còn có những người khác nữa. Tôi nghĩ cuối cùng, ông ấy nhận ra rằng mình không thể tiếp tục ở lại công ty khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực và sự chú ý như vậy”, Witt cáo buộc.

Cuốn sách ra mắt năm 2025 Ảnh: Amazon.

Tác giả Witt cũng đánh giá Huang thuộc kiểu người không bao giờ lắng nghe ai và luôn hành động theo ý mình. “Ông ấy không phải là người dễ dàng chấp nhận ý kiến trái chiều. Ông ấy cũng chẳng mấy khi lắng nghe ai. Tôi cho rằng khi quyền lực và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, sự ngạo mạn đã nảy sinh, giống như một kiểu tự tin thái quá, kiểu tự tin đặc trưng của đàn ông khi cho rằng mình là 'bất khả xâm phạm', rằng chẳng ai có thể đụng đến hay làm hại mình. Nhưng thực tế thì không bao giờ có chuyện đó, đối với bất kỳ ai cũng vậy”, Witt bày tỏ.

Khi viết cuốn tiểu sử về ông Huang, Witt đã đặt tiêu đề là Cỗ máy tư duy (The Thinking Machine). Theo New York Times, cái tên này vừa ám chỉ các vi mạch cung cấp năng lượng cho AI, vừa muốn thể hiện trí tuệ sắc bén, không ngừng nghỉ và luôn vận động mạnh mẽ của chính ông Huang.

Trước sự ra đi đầy chấn động của ông, Witt tự đặt câu hỏi: “Có lẽ tôi nên viết tiếp phần hai: Cỗ máy... đang nghĩ cái quái gì vậy?! (The What-Were-You-Thinking?! Machine)”.

Bê bối ngoại tình của Huang

Tờ New York Times lần theo các đầu mối của câu chuyện, bắt đầu từ mối quan hệ của ông Huang với Alice Huang, một giám đốc điều hành của một công ty có trụ sở tại Singapore, đơn vị sở hữu các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.

Các trung tâm dữ liệu này bị nghi ngờ đã hỗ trợ các nhà phát triển AI Trung Quốc lách các hạn chế của Mỹ đối với việc bán thiết bị của Nvidia. Một báo cáo gần đây trên tờ The Information cho rằng các cơ sở này được sử dụng như một trạm trung chuyển để tuồn lậu số thiết bị trị giá khoảng 7 tỷ USD vào Trung Quốc. Với việc tình báo Mỹ đã thu thập được bằng chứng về mối quan hệ tình cảm giữa ông Huang và bà Alice Huang, thật khó để tin rằng ông ấy không hề hay biết điều gì đang xảy ra.

Tiếp đó là mối quan hệ của ông Huang với Kimberly Powell, cấp dưới trực tiếp của ông tại Nvidia. Theo NDTV, Witt dẫn lời tiết lộ của một cựu nhân viên Nvidia cho rằng mối quan hệ này là điều ai trong công ty cũng biết

Khi tác giả hỏi người cựu nhân viên đó tại sao Huang lại có thể hành xử như vậy, dù trong công ty có cả hai người con của Huang đang làm việc, người này trả lời rằng, điều đó mang lại cho ông ấy một cảm giác hưng phấn.

Witt cáo buộc rằng tại Nvidia tồn tại một kiểu “quy tắc im lặng” rất khó phá vỡ, và chính điều này đã tạo điều kiện để ông Huang bộc lộ những khía cạnh tồi tệ nhất. Theo Witt, bức tường đó chỉ sụp đổ khi cơ quan tình báo của chính phủ Mỹ cùng với các phóng viên điều tra kỳ cựu vào cuộc. Giờ đây, Witt không ngạc nhiên nếu có thêm nhiều phụ nữ đứng ra lên tiếng.

Sức ép trong giới chính trị?

Tác giả cũng cho rằng việc can thiệp vào chính trị là một nguyên nhân lớn khiến bê bối của Huang trở nên nghiêm trọng như hiện nay. Huang đã thuyết phục Tổng thống Trump dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc, điều khiến ông nảy sinh mâu thuẫn với những nhân vật có quan điểm cứng rắn trong đội ngũ của Tổng thống, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, Witt cho hay.

Cũng theo tác giả này, ông Rubio từng đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào Trung Quốc đến mức bị quốc gia này cấm nhập cảnh. Chính ông Rubio cũng là người giám sát bản ghi nhớ đã vạch trần ông Huang.

Giờ đây, Nvidia buộc phải tìm người kế nhiệm. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn: ông Huang chưa từng đào tạo người kế cận và cũng không có ai giữ vai trò phó tướng. Colette Kress tạm thời đảm nhận vị trí giám đốc điều hành, nhưng vì xuất thân từ lĩnh vực tài chính chứ không phải kỹ thuật điện, bà khó có thể đưa ra giải pháp lâu dài.

Bất kỳ ai thay thế ông Huang cũng phải là một nhà khoa học máy tính tầm cỡ thế giới, một người có khả năng chốt các thương vụ với những khách hàng quyền lực, và đủ quyết liệt để có thể gọi điện sang cơ sở sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) và quát tháo mỗi khi tiến độ cung ứng chip bị chậm trễ. Ông Huang đã xây dựng Nvidia từ con số không, nhưng chính sự ngạo mạn và lòng tự tôn độc hại của ông đã để lại một khoảng trống gần như không thể lấp đầy, Witt đánh giá.