Tác giả ‘Tự thú của một tín đồ shopping’ qua đời vì ung thư não

Sophie Kinsella, nhà văn người Anh nổi tiếng với tác phẩm "Tự thú của một tín đồ shopping", qua đời ở tuổi 55. Trước đó, nữ tác giả chia sẻ mình mắc một dạng ung thư não ác tính.

Sophie Kinsella, tác giả sách "Tự thú của một tín đồ shopping" qua đời ngày 10/12 tại nhà riêng. Ảnh: Guardian.

Ngày 10/12, Guardian đưa tin Sophie Kinsella, tác giả loạt truyện Tự thú của một tín đồ shopping, qua đời tại nhà riêng sau thời gian điều trị ung thư não. Bà hưởng dương 55 tuổi, để lại hơn 50 triệu bản sách được tiêu thụ toàn cầu và một biểu tượng văn học đại chúng: Becky Bloomwood.

Từng là phóng viên tài chính, Kinsella (tên thật là Madeleine Sophie Wickham) sớm rẽ hướng viết văn sau khi nhận ra công việc không truyền cảm hứng. Năm 1995, bà xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay The Tennis Party (Tạm dịch: Tiệc quần vợt) dưới tên thật Madeleine Wickham. Tuy nhiên, đến năm 1998, hình ảnh một cô gái hoảng hốt vì hóa đơn thẻ tín dụng đã giúp bà sáng tạo nên nhân vật Becky, người phụ nữ mê shopping nhưng luôn biết cách giành lấy sự cảm thông từ độc giả.

Tự thú của một tín đồ shopping là tập đầu tiên trong loạt truyện ăn khách ở quốc tế lẫn Việt Nam. Ảnh: N.N.

Tự thú của một tín đồ shopping là tập đầu tiên trong loạt truyện ăn khách, được chuyển thể thành phim năm 2009 với sự tham gia của Isla Fisher. Dù từng bị phê phán vì cổ súy tiêu dùng, tác phẩm của Kinsella phản ánh đúng tâm lý xã hội và những mâu thuẫn tài chính phổ biến đầu những năm 2000.

Tác phẩm của bà nổi bật bởi giọng văn hài hước, tiết tấu nhanh và nhân vật nữ chính lạc quan, nhiều khuyết điểm nhưng giàu tình cảm. Ngoài series chính, bà còn viết tiểu thuyết cho thiếu nhi và thanh thiếu niên như Finding Audrey (Tạm dịch: Đi tìm Audrey) hay bộ Mummy Fairy (Tạm dịch: Mẹ tiên),

Kinsella giữ kín việc mình mắc u não ác tính trong một năm, cho đến khi công bố vào năm 2024 qua một novella bán tự truyện What Does It Feel Like? (Tạm dịch: Cảm giác đó sẽ ra sao?). Tác phẩm này sau đó trở thành sách bán chạy và được xếp vào danh sách 100 cuốn đáng chú ý của New York Times.

Dù thể trạng yếu dần, bà vẫn xuất hiện trước công chúng đến tận tháng 10 năm nay. Những tuần cuối đời, Kinsella sống bên gia đình ở Dorset, vẫn có thể nghe tiếng nhạc Giáng sinh, mùa lễ bà yêu thích nhất. Sophie Kinsella ra đi để lại chồng là Henry Wickham cùng năm người con và hàng triệu độc giả trên thế giới.