Tác giả 'Hai số phận' qua đời

Cựu nghị sĩ Anh Jeffrey Archer, tác giả tiểu thuyết "Hai số phận", qua đời tại nhà ở tuổi 86 - một ngày trước khi ra mắt tiểu thuyết mới.

Jeffrey Archer, tác giả tiểu thuyết "Hai số phận" qua đời vào ngày 5/10, hưởng thọ 86 tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 5/10, báo chí Anh đưa tin việc nhà văn, chính trị gia Jeffrey Archer qua đời. Đáng nói, chỉ chưa đầy 24 giờ tới ông sẽ có buổi ra mắt và giao lưu sách mới mang tên Adam and Eve với độc giả London (Anh). Tác giả từng tuyên bố đây là tiểu thuyết cuối cùng trong đời mình.

Qua đời khi đang viết

Theo thông tin từ nhà xuất bản (NXB) HarperCollins, Jeffrey Archer qua đời “đột ngột và thanh thản” tại nhà hôm 5/10. Ông qua đời "khi đang viết" và hưởng thọ 86 tuổi.

Theo Guardian, chưa đầy 24 giờ trước khi qua đời, Archer vẫn xuất hiện tại Leicester Square Theatre ở London trong một sự kiện đã bán hết vé cùng phát thanh viên Gyles Brandreth. Ông ký sách cho hàng trăm độc giả và giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới. Brandreth cho biết Archer khi đó vui vẻ, hào hứng và từng nói Adam and Eve sẽ là cuốn sách cuối cùng của mình.

Theo Daily Mail, Adam and Eve được Archer viết trong hai năm. Ông viết tay 18 bản thảo trước khi hoàn thành tác phẩm. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với báo này hồi tháng 9, Archer nói ở tuổi 86, ông không nghĩ mình có thể tiếp tục viết thêm một cuốn nữa và vì vậy muốn dừng lại với tác phẩm này.

HarperCollins gọi Archer là “bậc thầy kể chuyện” và cho biết ông đặc biệt tận tâm với việc chỉnh sửa bản thảo. Kate Elton, CEO HarperCollins UK và biên tập viên lâu năm của Archer, nói ông có khả năng làm việc bền bỉ, liên tục hoàn thiện từng bản thảo để mỗi từ được trau chuốt.

Tác giả Archer từng hoạt động chính trị dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher. Ảnh: PA.

Theo BBC, Archer có sự nghiệp viết kéo dài khoảng 5 thập kỷ và bán hơn 300 triệu cuốn sách. Ông nổi tiếng với các tác phẩm như Kane and Abel (Hai số phận) và bộ The Clifton Chronicles. Kane and Abel, xuất bản năm 1979, cũng được Daily Mail và The Guardian ghi nhận đã bán hơn 30 triệu bản.

Archer có tổng cộng 14 năm 5 tháng nằm trong danh sách sách bán chạy của Sunday Times và hơn 5 năm trong danh sách của New York Times. Sách của ông được bán tại 119 quốc gia và xuất bản bằng 49 ngôn ngữ.

Archer qua đời, để lại vợ Mary và hai con trai William, James cùng 5 người cháu. Hai vợ chồng vừa kỷ niệm 60 năm ngày cưới vào năm nay.

Sử thi thu nhỏ về kinh tế - chính trị Anh quốc

Hai số phận (Kane and Abel), xuất bản năm 1979, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Jeffrey Archer.

Cuốn tiểu thuyết kể về hai người đàn ông William Lowell Kane và Abel Rosnovski, sinh cùng ngày 18/4/1906 nhưng lớn lên trong hai hoàn cảnh gần như đối lập. Một người được thừa kế từ gia đình giàu có ở Boston (Anh), được giáo dục tại những ngôi trường danh giá; người còn lại sinh ra trong nghèo khó tại Ba Lan và trải qua chiến tranh, mất mát trước khi tìm đường đến Mỹ.

William Kane lớn lên trong thế giới của tài chính. Sau cái chết của cha trong thảm họa Titanic, anh trở thành người thừa kế ngân hàng Kane & Cabot và dành phần lớn cuộc đời để xây dựng vị thế của gia đình.

Trong khi đó, Abel Rosnovski, tên khai sinh Władek Koskiewicz, phải tìm cách sinh tồn sau khi chiến tranh cướp đi gia đình và đẩy anh qua nhiều vùng đất. Khi đến Mỹ, Abel đi làm phục vụ tại khách sạn, học kinh tế vào ban đêm rồi từng bước gây dựng một đế chế khách sạn.

Ở Việt Nam, Hai số phận cũng là tác phẩm bán chạy và được tái bản nhiều lần. Ảnh: Huy Hoàng Books.

Hai con đường này cuối cùng giao nhau khi Abel tin rằng ngân hàng Kane phải chịu trách nhiệm cho những mất mát trong cuộc đời mình. Từ đây, cuộc cạnh tranh giữa hai người kéo dài qua nhiều thập niên, cả hai liên tục tìm cách vượt qua đối thủ mà không biết rằng số phận của họ đã gắn chặt với nhau.

Điểm đặc biệt của Hai số phận nằm ở việc Archer đặt hai xuất phát điểm xã hội, hai cách vươn lên và hai quan niệm về thành công vào thế đối nghịch. Tình yêu giữa Richard Kane, con trai William, và Florentyna Rosnovski, con gái Abel, càng khiến mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên phức tạp.

Theo Guardian, Kane and Abel đã bán hơn 30 triệu bản. Tiểu thuyết từng đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times và đến năm 2009 ước tính bán được 34 triệu bản trên toàn thế giới. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành miniseries truyền hình năm 1985.