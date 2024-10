Tác giả chán nản khi người nổi tiếng lấn sân sáng tác sách thiếu nhi

Không ít sách thiếu nhi của người nổi tiếng là tác phẩm chất lượng. Nhưng việc các ngôi sao ghi tên mình lên tiểu thuyết do người khác viết thuê khiến không ít người "đặc biệt chán nán".

Keira Knightley. Ảnh: TheBookseller.

"Tác phẩm kinh điển hiện đại của Keira Knightley" là nội dung ghi trên bìa dự kiến cuốn sách thiếu nhi đầu tay của nữ diễn viên, I Love You Just the Same (tạm dịch: Yêu người không kém). Dự kiến ​​xuất bản vào tháng 10 năm sau, tập sách dày 80 trang, do Knightley viết và minh họa, kể về một cô gái đối mặt với những thay đổi sau khi có một người anh/chị/em ruột thịt xuất hiện.

Ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribe góp mặt vào danh sách dài những người nổi tiếng lấn sân sang viết sách thiếu nhi.

Ưu thế của tác giả là người nổi tiếng

Tom Fletcher và Dougie Poynter của McFly đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất kể từ khi xuất bản cuốn sách mới nhất The Dinosaur that Pooped Halloween! (tạm dịch: Con khủng long ị ra Halloween!) vào tháng trước. Đầu năm nay, David Walliams đã thống trị với cuốn sách mới nhất của mình là Astrochimp. Theo Nielsen BookData, chỉ riêng tại Anh, nghệ sĩ giải trí này đã bán được 25 triệu bản sách.

Đây không phải điều mới mẻ: Tiểu thuyết thiếu nhi Mandy của Julie Andrews được xuất bản năm 1974, còn sách tranh The English Roses (tạm dịch: Những bông hồng nước Anh) của Madonna ra mắt năm 2003. Điều thay đổi trong những năm gần đây là tác giả không phải người nổi tiếng đã mất đất, thu nhập giảm sút.

“Người nổi tiếng đâu cần thêm tiền bạc hay sự chú ý, nhưng nhiều nhà văn thực thụ lại cần”, tác giả, nhà thơ và nghệ sĩ biểu diễn Joshua Seigal chia sẻ.

Khi tin tức về hợp đồng xuất bản sách của Knightley nổ ra, các tác giả đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Nhà văn Charlotte Levin đã đùa về quyết định trở thành một ngôi sao điện ảnh trong một dòng tweet nhanh chóng lan truyền.

Các tác giả cho rằng việc giới nghệ sĩ giải trí lấn sân sang lĩnh vực xuất bản sách thiếu nhi làm mất uy tín nỗ lực và tài năng của tác giả không phải người nổi tiếng. “Viết cho trẻ em là một nghệ thuật”, Seigal nói. “Công việc này đòi hỏi kỹ năng, tập luyện và kỷ luật. Tôi thực sự làm việc chăm chỉ để sáng tạo nghệ thuật. Thật khó chịu khi mọi người dường như nghĩ đó là chuyện dễ làm”.

Các tác giả là người nổi tiếng không phải đối mặt với “chiến hào truy vấn” - thuật ngữ trong ngành chỉ giai đoạn khó khăn mà nhà văn dành ra để tìm kiếm người đại diện cho tác phẩm của họ. “Trước khi ký được hợp đồng xuất bản, tôi đã gửi hơn 180 truy vấn cho ba bản thảo trong bốn năm”, tác giả James A Lyons cho biết. “Những người không nổi tiếng phải đối mặt với hàng trăm lần từ chối, chứ không nhận được tấm vé ưu tiên”.

Người nổi tiếng cũng hưởng lợi từ hoạt động truyền thông, quảng bá rộng rãi mà "hầu hết tác giả, đặc biệt là tác giả sách thiếu nhi, không có được", theo bà Helen Tamblyn-Saville, chủ hiệu sách Wonderland ở Retford, Nottinghamshire. Bà cho biết ngày càng phổ biến chuyện người nổi tiếng nói về sách của họ trên các chương trình như BBC Breakfast hoặc The One Show. Cũng không còn xa lạ chuyện độc giả nhờ người bán sách giới thiệu sách mới xuất bản của người nổi tiếng vì nhìn thấy họ trên TV.

Người mua không nhất thiết quan tâm đến chất lượng cuốn sách mà “cái tên trên bìa đã giúp bán được sách”, bà nói. Lyons nhận định nếu người nổi tiếng tận dụng nền tảng của mình để “thúc đẩy sách thiếu nhi tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, thay vì chỉ quảng cáo bản thân”, thì họ sẽ được chào đón hơn.

Mặt tích cực của xu hướng

Các tác giả, nhà phê bình và người bán sách thừa nhận rằng người nổi tiếng có những cuốn sách thiếu nhi chất lượng. "Một số tác phẩm dành cho trẻ em của người nổi tiếng rất hay - tiểu thuyết mới của Kate McKinnon rất tuyệt vời, và tôi ngưỡng mộ màn hợp tác làm sách phi hư cấu của Marcus Rashford với nhà báo Carl Anka và nhà tâm lý học về hiệu suất Katie Warriner", tác giả Katherine Rundell cho biết.

“Nhưng tôi đặc biệt chán nản những người nổi tiếng ghi tên mình lên tiểu thuyết thiếu nhi do người khác viết thuê”, cô nói thêm. “Điều đó khiến cha mẹ và giáo viên khó tìm được tác phẩm hư cấu chất lượng cho thiếu nhi. Khiến tác phẩm hư cấu cho thiếu nhi rẻ tiền và nghèo nàn, thay vì đúng với bản chất - một nền văn học với những điều kỳ diệu, sự nghiêm ngặt và sức mạnh riêng”.

Một số người cho rằng các sách gắn với người nổi tiếng giúp duy trì sức khỏe của ngành. "Sự chú ý dành cho bất kỳ cuốn sách thiếu nhi nào cũng tạo ra làn sóng nâng đỡ toàn bộ ngành xuất bản", tác giả Howard Pearlstein cho biết.

Sách do người nổi tiếng viết cũng có thể giúp tăng tính đại diện trong tiểu thuyết thiếu nhi. Jasmine Richards, người từng viết thuê cho tiểu thuyết của người nổi tiếng và là người sáng lập StoryMix, công ty phát triển tiểu thuyết với dàn nhân vật để bán cho các nhà xuất bản, cho biết: "Tiểu thuyết của người nổi tiếng là một cách chính để đưa nhân vật da màu lên kệ trong những năm gần đây".

"Một loạt truyện như Breakfast Club Adventures (tạm dịch: Những chuyến phiêu lưu ở câu lạc bộ Điểm tâm) của Marcus Rashford mang lại cảm giác tích cực vì cũng giúp phát hiện ra những cây bút mới tài năng từ những nền tảng ít được biết đến trong ngành", cô nói. Theo Nielsen BookData, loạt truyện hư cấu của Rashford đã bán được 327.000 bản tại Anh, trong khi các sách phi hư cấu của anh bán được 419.000 bản.