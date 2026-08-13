Tác dụng đẩy lùi bệnh động mạch ít biết của các loại đậu

Từ đậu lăng, đậu gà đến đậu trắng, nhóm thực phẩm quen thuộc này có thể mang lại lợi ích đáng chú ý cho hệ tim mạch và sức khỏe động mạch.

Đậu là nhóm thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Magnific.

Không phải đậu nào cũng giống đậu nào. Biểu đồ Venn về các hóa chất thực phẩm có trong đậu lăng, đậu nành và đậu gà chỉ có sự trùng lặp 7%, vì vậy chúng ta nên cố gắng ăn đa dạng nhiều loại đậu.

Chuyện đó dễ dàng hơn bao giờ hết khi có rất nhiều cách để thưởng thức chúng. Bạn đã bao giờ ăn mì ống làm từ đậu chưa? Chỉ cần thay 40% bột mì semolina trong mì ống bằng bột đậu gà nảy mầm sẽ cải thiện đáng kể chức năng động mạch trong vòng vài giờ sau khi ăn, so với mì ống thông thường.

Những cải thiện mà chúng ta nhận được khi ăn đậu có đủ để đẩy lùi bệnh động mạch không? Các nhà nghiên cứu đã xem xét tương quan giữa họ đậu và bệnh động mạch ngoại biên, kết quả của tích tụ mảng xơ vữa động mạch làm giảm lưu lượng máu xuống chân.

Cách chẩn đoán và theo dõi bệnh này là sử dụng chỉ số cổ chân-cánh tay - tỷ số giữa huyết áp ở cổ chân so với cánh tay. Nếu chỉ số này dưới 0,9 nghĩa là lưu thông máu xuống phần dưới cơ thể đang bị tắc nghẽn.

Các nhà nghiên cứu đã cho 26 người mắc bệnh động mạch ngoại biên ăn một nửa phần đậu trắng, đậu tách, đậu gà và đậu lăng mỗi ngày trong một tuần, sau đó là một phần mỗi ngày trong bảy tuần tiếp theo. Chỉ sau hai tháng ăn đậu, chỉ số cổ chân-cánh tay của bốn người tham gia đã tăng lên mức bình thường. Các nhà nghiên cứu kết luận "chế độ ăn giàu đậu giúp cải thiện đáng kể chức năng động mạch". Nghiên cứu này không có nhóm đối chứng, nhưng bệnh nhân động mạch ngoại biên thường trở nên tệ hơn chứ không khá hơn.

Nếu biết câu chuyện đời tôi, chắc hẳn bạn còn nhớ bà tôi là nạn nhân của căn bệnh này. Đó là một trong những lý do khiến bà phải ngồi trên xe lăn chờ chết - cho đến khi bà được cứu sống bằng dinh dưỡng dựa trên bằng chứng. Đó chính là động lực thôi thúc tôi dành trọn cuộc đời mình để làm cho gia đình mọi người những gì nhà dinh dưỡng học Nathan Pritikin đã làm cho gia đình tôi.