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Ăn gì không già

Bác sĩ Michael Greger đúc kết từ hàng loạt nghiên cứu về lão hóa rằng chế độ ăn uống chính là "vũ khí" chống lão hóa hiệu quả nhất, không cần đến thuốc men hay serum đắt tiền. Từ những câu hỏi gần gũi, cuốn sách mang đến góc nhìn khoa học nhưng dễ hiểu, giúp người đọc bảo vệ 15 yếu tố sức khỏe cốt lõi - từ trí não, xương khớp đến tim mạch, miễn dịch - để sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Tác dụng đẩy lùi bệnh động mạch ít biết của các loại đậu

  • Thứ năm, 13/8/2026 07:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từ đậu lăng, đậu gà đến đậu trắng, nhóm thực phẩm quen thuộc này có thể mang lại lợi ích đáng chú ý cho hệ tim mạch và sức khỏe động mạch.

Đậu là nhóm thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Magnific.

Không phải đậu nào cũng giống đậu nào. Biểu đồ Venn về các hóa chất thực phẩm có trong đậu lăng, đậu nành và đậu gà chỉ có sự trùng lặp 7%, vì vậy chúng ta nên cố gắng ăn đa dạng nhiều loại đậu.

Chuyện đó dễ dàng hơn bao giờ hết khi có rất nhiều cách để thưởng thức chúng. Bạn đã bao giờ ăn mì ống làm từ đậu chưa? Chỉ cần thay 40% bột mì semolina trong mì ống bằng bột đậu gà nảy mầm sẽ cải thiện đáng kể chức năng động mạch trong vòng vài giờ sau khi ăn, so với mì ống thông thường.

Những cải thiện mà chúng ta nhận được khi ăn đậu có đủ để đẩy lùi bệnh động mạch không? Các nhà nghiên cứu đã xem xét tương quan giữa họ đậu và bệnh động mạch ngoại biên, kết quả của tích tụ mảng xơ vữa động mạch làm giảm lưu lượng máu xuống chân.

Cách chẩn đoán và theo dõi bệnh này là sử dụng chỉ số cổ chân-cánh tay - tỷ số giữa huyết áp ở cổ chân so với cánh tay. Nếu chỉ số này dưới 0,9 nghĩa là lưu thông máu xuống phần dưới cơ thể đang bị tắc nghẽn.

Các nhà nghiên cứu đã cho 26 người mắc bệnh động mạch ngoại biên ăn một nửa phần đậu trắng, đậu tách, đậu gà và đậu lăng mỗi ngày trong một tuần, sau đó là một phần mỗi ngày trong bảy tuần tiếp theo. Chỉ sau hai tháng ăn đậu, chỉ số cổ chân-cánh tay của bốn người tham gia đã tăng lên mức bình thường. Các nhà nghiên cứu kết luận "chế độ ăn giàu đậu giúp cải thiện đáng kể chức năng động mạch". Nghiên cứu này không có nhóm đối chứng, nhưng bệnh nhân động mạch ngoại biên thường trở nên tệ hơn chứ không khá hơn.

Nếu biết câu chuyện đời tôi, chắc hẳn bạn còn nhớ bà tôi là nạn nhân của căn bệnh này. Đó là một trong những lý do khiến bà phải ngồi trên xe lăn chờ chết - cho đến khi bà được cứu sống bằng dinh dưỡng dựa trên bằng chứng. Đó chính là động lực thôi thúc tôi dành trọn cuộc đời mình để làm cho gia đình mọi người những gì nhà dinh dưỡng học Nathan Pritikin đã làm cho gia đình tôi.

Cuốn sách Ăn gì không già của bác sĩ Michael Greger phân tích hàng nghìn nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng để chỉ ra những thực phẩm và thói quen ăn uống có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ bệnh mạn tính và kéo dài tuổi thọ. Bác sĩ Michael Greger cũng là người sáng lập NutritionFacts.org, nền tảng phi lợi nhuận chuyên phổ biến các bằng chứng khoa học về dinh dưỡng và sức khỏe.

Sống thọ hơn nhờ thực phẩm tí hon phổ biến khắp thế giới

Giá rẻ, dễ tìm và quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày, các loại đậu được xem là "siêu thực phẩm" giúp tăng tuổi thọ và bảo vệ sức khỏe.

07:00 11/8/2026

Michael Greger

NXB Trẻ

Ăn gì không già bệnh động mạch đậu đậu nành

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