Tác động dây chuyền của cuộc chiến Iran qua hình ảnh

Trong bối cảnh giá dầu leo thang, hàng hóa xuất khẩu đình trệ do eo biển Hormuz bị phong tỏa và nỗi lo ngại an ninh bao trùm Trung Đông, các hệ quả này đang tạo ra tác động dây chuyền tới mọi khía cạnh của đời sống thường nhật. CNN tổng hợp và phân tích các tác động tương hỗ từ diễn biến phức tạp của cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran.
Giá dầu leo thang tạo ra hiệu ứng dây chuyền
Việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa đã khiến giá xăng, dầu tăng vọt. Điều này kéo theo hàng loạt hệ lụy đến đời sống hàng ngày, từ khả năng tiếp cận lương thực cho đến chi phí năng lượng.
Tắc nghẽn tại eo biển gây tồn đọng và tăng giá nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực
Lệnh phong tỏa trên thực tế của Iran đối với eo biển Hormuz đã làm tê liệt tuyến đường thủy này, gây gián đoạn xuất khẩu nghiêm trọng và thiếu hụt nguồn cung. Giá các mặt hàng xuất khẩu thiết yếu như nhôm và nhựa đã tăng mạnh hoặc dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi chiến sự kéo dài.
Mối lo ngại về an ninh
Căng thẳng giữa các bên Mỹ - Israel và Iran làm gia tăng nghiêm trọng mối lo ngại về an ninh và an toàn. Trước tình hình này, các hãng vận tải buộc phải chuyển hướng tàu để tránh khu vực eo biển nguy hiểm, trong khi phí bảo hiểm hàng hải tại đây cũng tăng vọt.
