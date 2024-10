T&T muốn làm khu đô thị, sân golf, khu công nghiệp tại Lạng Sơn

T&T Group đề xuất nghiên cứu khảo sát 9 dự án tại Lạng Sơn trong các mảng phát triển đô thị, dịch vụ du lịch, sân golf, năng lượng tái tạo, khu cụm công nghiệp, cảng cạn.

Nhiều doanh nghiệp muốn làm dự án tại Lạng Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ủy ban chiến lược CTCP Tập đoàn T&T Group đã đề xuất cho doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát 9 dự án tại tỉnh Lạng Sơn. Các dự án này tập trung trong các mảng phát triển đô thị, dịch vụ du lịch, sân golf, năng lượng tái tạo, khu cụm công nghiệp, cảng cạn. Địa điểm thực hiện là các huyện Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Đề xuất được đưa ra tại buổi làm việc giữa T&T Group và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn mới đây.

Với các đề xuất của doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ và tạo điều kiện cho T&T Group tìm hiểu, nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư tại tỉnh.

Thời gian gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã thu hút được nhiều dự án, doanh nghiệp về đầu tư.

Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư hồi tháng 4, UBND tỉnh đã trao 14 chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 18.600 tỷ đồng và trao 9 biên bản ghi nhớ đầu tư với mức vốn hơn 21.500 tỷ đồng … Phần lớn dự án được trao chủ trương đầu tư lần này là thuộc lĩnh vực bất động sản.

Trong đó có các dự án bất động sản nhà ở như khu đô thị Green Garden quy mô 38 ha tại TP Lạng Sơn do GP.Invest làm chủ đầu tư, tổng vốn 3.900 tỷ đồng ; Khu đô thị Hữu Lũng với quy mô hơn 52 ha tại huyện Hữu Lũng, tổng vốn đầu tư hơn 1.989 tỷ đồng , do liên danh Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Trường Thịnh Phát đầu tư; Khu dân cư khối III thị trấn Cao Lộc gần 12 ha, tổng vốn đầu tư 355 tỷ đồng , do CTCP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư....

Các dự án bất động sản công nghiệp được trao quyết định đợt này gồm dự án VSIP Lạng Sơn 1, diện tích gần 600 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.361 tỷ đồng ; cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 gần 74 ha, vốn đầu tư 814 tỷ đồng ; cụm công nghiệp Hòa Sơn 1 gần 75 ha, vốn đầu tư gần 725 tỷ đồng ...

Về phía T&T Group, những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục có động thái mở rộng quỹ đất thông qua hoạt động nghiên cứu đầu tư tại các tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp đã đề xuất thực hiện hàng loạt dự án tại Hòa Bình, Vũng Tàu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Tháp...